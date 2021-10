Președintele CNCD: Certificatul verde nu e discriminatoriu, introducerea lui prin hotărâre de guvern este NELEGALĂ

Csaba Asztalosz, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a spus că certificatul verde nu reprezintă discriminare, dar că felul în care a fost adoptat, prin hotărâre de guvern, este „nelegal”.

"Articolul 53, alineatul 1 din Constituție arată foarte clar că drepturile fundamentale și libertățile omului pot fi limitate și enumeră condițiile în care pot fi limitate. Prima condiție de formă este că aceste limitări trebuie să aibă loc, citez, numai prin lege.

Ceea ce se întâmplă în România, astăzi, introducerea certificatului verde, de exemplu în zona de HoReCa sau pentru accesul în instituții publice printr-un act administrativ, adică hotărâre de guvern, este nelegală. Acest aspect poate fi constatat doar de Curtea de Apel, pentru că hotărârile guvernului pot fi atacate doar în contencios administrativ, nu este de competența Curții Constituționale.

Marea problemă este că, în acest moment, România nu are o procedură rapidă de soluționare a acestor plângeri, așa cum anul trecut CCR a cerut Parlamentului să adopte o astfel de procedură.

Pe fond, însă, articolul 53, alineatul 1 din Constituție spune că statul poate limita drepturi fundamentale și libertăți cu scopul de a proteja sănătatea publică. Statul, când adoptă astfel de măsuri, își îndeplinește o obligație pozitivă constituțională, ia măsuri prin care protejează viața oamenilor. Iar dacă le ia cu acest scop și respectând anumite reguli de proporționalitate, aceste măsuri nu sunt discriminatorii, nu sunt neconstituționale.", a spus Csaba Asztalosz pentru Digi24.ro.

Dreptul la viață primează

Întrebat dacă în acest caz dreptul la viață primează, președintele CNCD a răspuns: "Eu cred că da și dacă ar fi să traduc mai simplu, da am dreptul să merg la mall, că văd că e o mare problemă, de a merge la mall, dar ar fi bine să fiu în viață când merg sau când am ieșit să rămân în viață, să nu fie consecințe asupra vieții mele.

Aici este foarte clar că dreptul la viață privată, dreptul la muncă sau dreptul la întrunire pot fi limitate. Avem decizii nenumărate deja, Consiliul Constituțional din Franța, pe introducerea certificatului verde, s-a pronunțat și le-a declarat constituționale și nediscriminatorii; în Italia avem o decizie, săptămâna trecută, prin care vaccinarea anti-Covid în sistemul medical este obligatorie și Consiliul de Stat din Italia le-a declarat ca fiind constituționale, spunând că statul a realizat un just echilibru între nevoia de protecție a sănătății publice și a vieții oamenilor în raport cu viața privată, pentru că este o intruziune când obligi pe cineva să se vaccineze și a declarat aceste vaccinuri ca fiind corecte, valabile.

Nicio instituție nu poate contesta, nici măcar parlamentul, rezultatele cercetărilor științifice. Dacă OMS, INSP-ul nostru, instituțiile de la nivelul UE spune că sunt patru vaccinuri care sunt autorizate și, științific, am o diferență între cei care se vaccinează și cei care nu se vaccinează, respectiv au trecut prin boală, în sensul în care cel care a trecut prin boală și are o anumită perioadă și cel care s-a vaccinat transmit sau iau boala într-un procent substanțial mai mic decât cel nevaccinat și efectele unei posibile infectări sunt total diferite. 95% dintre cei internați în România sunt nevaccinați, iar la decedați avem același procent. Deci dacă sunt în situații diferite, am obligația să aplic măsuri diferite și atunci nu sunt în situație de discriminare".

"E o discrepanță între faptul că în lăcașurile de cult se intră fără certificat verde"

Președintele CNCD susține că și în biserici ar trebui cerut certificatul verde.

„Am înțeles că argumentul ar fi că execitarea libertății de conștiință a dreptului de a beneficia de servicii religioase fost inclusă în categoria drepturilor sau serviciilor esențiale. Eu apreciez că dacă sunt situații comparabile, dacă aceleași realități și circumstanțe sunt valabile într-un lăcaș de cult religios, măsurile de protecție se impun a fi identice”, a declarat Asztalos Csaba.

„Este important să asigurăm și în pandemie libertatea religioasă, este extrem de important mai ales că trecem printr-o perioadă dificilă. Trebuie respectat și asigurat acest drept, dar sunt convins că și cultele au acest interes de combatere a pandemiei, de prevenire a bolilor și într-un final de ridicare a restricțiilor. E o discrepanță între faptul că în lăcașurile de cult se intră fără certificat verde și în instituții sau în alte locuri cu certificat”, a mai spus Asztalos Csaba.