Preotul Vasile Ioana i-a zis lui Mircea Badea, în față, ce crede despre el. A tradus un mesaj pe care-l zice non-stop

„Pe Mircea Badea îl apreciez foarte mult când spune „susțin”. Asta îmi place la nebunie! Mircea Badea are un anumit limbaj. Eu am intrat în limbajul lui și îl urmăresc. A zis și aseară ceva și a spus „susțin”. De fapt, când zice așa, spune, de fapt: fi-ţi-ar ai...

În spatele cuvintelor folosite de Mircea Badea vei găsi ceva interesant, un mesaj deștept. Acest lucru îmi place foarte mult, dar trebuie să stai un pic și să traduci limbajul acesta”, a spus preotul Vasile Ioana despre Mircea Badea.

Apoi, Mircea Badea i-a adresat o întrebare părintelui: „Unui creștin îi este frică de moarte?”

Lui Vasile Ioana nu îi este teamă de moarte, însă se teme de judecata lui Dumnezeu. Pentru bunul creștin, moartea este doar o trecere dincolo, după despărțirea sufletului de trup. Moartea este doar o trecere, nimic mai mult.

„În mod normal, unui creștin nu îi este frică. (...) Pentru noi, creștinii, abia după moarte începe totul. (...) Important este cu ce bagaj plecăm dincolo. Noi suntem suma alegerilor noastre și atunci n-ar trebui să ne fie frică de moarte, ci de judecata lui Dumnezeu și de faptul că, într-o zi, vom răspunde pentru tot binele și răul făcute, motiv pentru care ar trebui să facem foarte multe lucruri bune. Haide să fugim de păcate și patimi!”, a zis Vasile Ioana.

VEZI ȘI: Dan Negru, în dialog cu preotul Vasile Ioana: Aveam atunci toate datele să mă smintesc, să mă întorc împotriva religiei. Mai mult decât atât, aveam toate datele să fac rău Bisericii

Dan Negru ar fi putut face mult rău bisericii, dar i-a fost scos în cale un om deosebit care a schimbat un traseu care părea anevoios.

Părintele Vasile Ioana este un om deosebit. Schimbă destine, schimbă oameni. Așa s-a întâmplat și cu Dan Negru. Ce i-a unit pe cei doi? Necazul și disperarea. Bunăvoința și credința. S-au cunoscut într-un moment extrem de delicat, moment în care Dan Negru ar fi putut face mult rău bisericii.

Într-un moment de răscruce, când sorții păreau să nu-i mai zâmbească și doar credința mai putea fi de ajutor, Dan Negru a apelat la harul Părintelui pentru a-i salva unul dintre cei mai iubiți oameni de la o grea încercare. Și, pentru că miracolul rugăciunii s-a înfăptuit, acesta a redescoperit puterea credinței și s-a simțit legat de Părinte din acea clipă, până în zilele noastre.

Legăturile pe care le face sufletul sunt inaccesibile rațiunii, dar palpabile și concrete în realitate. Cum ar fi și această carte, Dialogul Speranței | Despre liniștea sufletului, o materializare a intersecției celor două destine, care acum oferă omenirii o serie de gânduri și pilde ce pot alina și pot readuce la viață cele mai îngenunchiate inimi.

„Aveam atunci toate datele să mă smintesc, să mă întorc împotriva religiei. Mai mult decât atât, aveam toate datele să fac rău Bisericii. Lucrez în media, am o mulțime de prieteni, puteam să fac publică situația asta. Mulți abia așteptau să întineze imaginea Bisericii și a preoților. Am tăcut, habar n-am ce m-a făcut să tac și să-i spun doar soției mele ce am pățit. Ea a pus mâna pe telefon și v-a sunat pe dumneavoastră”, i-a spus Dan Negru preotului Vasile Ioana în cartea Dialogul Speranței | Despre liniștea sufletului. Despre ce este vorba aflați în noua carte apărută la Editura Bookzone. Este prima dată când Dan Negru vorbește public despre acest subiect.

Ca o călătorie către adâncurile neexplorate ale sufletului, cartea parcurge șapte teme fundamentale:

Ce vrea Dumnezeu de la mine?

Credința - antidot pentru necazuri și depresie

Ce se întâmplă cu noi după această viață?

Cele 7 păcate de moarte ale sufletului

Rugăciunea inimii și postul - lumină pentru suflet

Cum ne vindecă iertarea durerea sufletului?

Banii sunt putere, dar liniștea nu se cumpără.

