„E greu să spui în acest moment care sunt efectele din sondaje pentru că deocamdată vorbim doar de efecte de imagine. Nu avem cum să avem real efecte. Ce se întâmplă este că PSD a marcat, din punctul meu de vedere, are o bilă albă clară. La urma urmei, sugerează că ia măsuri fiscale clare, că are sânge să facă ceva. În plus, arată că sunt de stânga, oricum ar da-o. Ponderea cu care vine în povestea asta PNL este una slabă, firavă, pare că nu reușește nimic. Ei ne sugerează doar că putea fi mai grav și atât.

Din punctul ăsta de vedere, absolut orice face, în acest moment, PSD-ul este în regulă pentru electoratul său, chiar dacă poate că acești oameni așteptau mai mult la urma urmei. S-a făcut un echilibru totuși. PNL-ul iese prost: au avut prim-ministru și n-au făcut nimic. Sunt într-un șah în povestea asta, nu reușesc să facă mare lucru și nici nu cred că mai au ce să facă. Lupta de imagine e aproape pierdută de PNL”, a explicat sociologul Alfred Bulai.

Cum arată opoziția

„Pe de altă parte, în opoziție ai AUR – care nu prea are treabă prea multă cu sistemul fiscal fiindcă nici nu au oameni care să vorbească pe zona asta, nici măcar minime competențe pe zona asta. Poate nici nu-i interesează.

Între timp, USR este contra timp, ca de obicei. Nu am urmărit o poziție foarte clară a lor, o poziție consolidată”, a adăugat Bulai.

„Și ce dacă au făcut sesizarea la Curtea Constituțională a României? În zona sindicală există lupta sindicală. În Parlament, în zona politică, eu mă aștept ca atunci când intră ăia în spațiul public să trimiți niște oameni care se pricep și care să-mi explice și mie niște probleme. Tu poți să-i critici pe cei de la putere, dar vreau să văd totodată ce vezi tu, cum vezi tu.

Discuțiile astea de acum mă lasă rece. Nu poți face retorică de miting. Mitingul merge în piața publică. În Parlament, politicienii trebuie să vină să spună cetățeanului ce e rău, nu lozinci. Aici am o problemă și nu e deloc nouă. În România avem mereu acest gen de luptă politică în care politicianul din opoziție vine să spună atât: e inadmisibil, e rău”, a mai spus sociologul.

Certurile coaliției lasă USR-ul fără pâine

„Partea amuzantă și formidabilă este că, mai nou, și politicienii de la putere, din coaliție, vin să spună că e inadmisibil și e rău”, a replicat Val Vâlcu.

„Da, e neplăcută pentru opoziție, fiindcă ăia se omoară singuri între ei și le-a luat pâinea de la gură”, a răspuns Bulai.

