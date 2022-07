Povestea emoționantă a unei actrițe din UK, adoptată dintr-un orfelinat din România. Cum și-a găsit mama. "Am simțit această emoție copleșitoare"

Privind o clădire părăsită care a fost cândva un orfelinat românesc notoriu în care sute de bebeluși stăteau înfometați în pătuțuri metalice, actrița Ionica Adriana a fost emoționată până la lacrimi.

Cu accentul ei britanic și educația din mediul privat, nu ai ghici niciodată că acest orfelinat a făcut parte din istoria ei sfâșietoare. Dar aici, într-o cameră infestată de muște, plină de alți copii nefiresc de tăcuți, fără scutece și murdari, Ionica și-a petrecut primii doi ani și jumătate din viață, scrie Daily Mail. Ea a fost una dintre cele norocoase. În cele mai sumbre dintre loteriile vieții, Ionica a fost aleasă spre adopție de un cuplu care avea o afacere în zona rurală North Yorkshire și se lupta să aibă proprii lor copii, dar nu reușeau.

Momentul în care și-a cunoscut mama. "Am simțit această emoție copleșitoare, viscerală"





La începutul acestui an, Ionica s-a întors pentru prima dată în România. Într-o călătorie extraordinară, ea și-a întâlnit mama biologică din România, sora vitregă din California, și o altă soră care trăiește în Sicilia.

"Când ne apropiam de clădire, în mijlocul unei zone rezidențiale, am recunoscut-o imediat din fotografiile pe care le aveam în albume când eram copil. (...) Am simțit această emoție copleșitoare, viscerală, nu tristețe sau frică, ci ceva ce nu am mai experimentat până acum și pentru care nu am cuvinte. Poate că, văzând-o, a declanșat o amintire reprimată acum mult timp." a povestit Ionica.

"Eram atât de mică atunci când am plecat, că este greu să-mi imaginez cum mi-aș putea aminti ceva din acea perioadă. Dar a fost un moment intens sau un deja vu. Dacă un singur lucru s-ar fi întâmplat diferit, aceasta, în loc de frumosul peisaj rural din North Yorkshire, ar fi putut fi casa mea." mai spune femeia.

"Toată viața mi s-a spus că sunt veselă și pozitivă, dar asta ar fi putut fi atât de diferit – ce slujbă aș fi avut, unde aș fi locuit, cine ar fi prietenii mei, dacă nu aș fi ieșit din orfelinat?." a adăugat ea.

"Copiii lui Ceauşescu"

Pe când se afla în România, înregistrând un nou documentar BBC Radio 4 despre povestea ei, "Copiii lui Ceauşescu", ea a cunoscut un coleg actor care şi-a petrecut copilăria în grija statului. Acesta i-a spus că mulți copii condamnați să locuiască în orfelinatele din țară au murit. Într-adevăr, studiile sugerează că au fost înregistrate aproape 20.000 de decese de copii între 1966 și 1989.



Lăsați în instituții de părinți care pur și simplu nu își permiteau să-i hrănească, ei au fost victimele tragice ale regimului brutal al dictatorului Nicolae Ceaușescu, care a interzis contracepția și avortul pentru majoritatea femeilor, într-o încercare zadarnică de a stimula populația românească și, totodată, economia.



Rezultatul a fost că în jur de jumătate de milion de copii au fost puși în îngrijire, în condiții îngrozitoare. Mulți dintre cei care au supraviețuit, i s-a spus Ionicăi, au ajuns să se drogheze, în închisoare sau să se prostitueze. Când amploarea a ceea ce se întâmplă în orfelinatele românești a fost descoperită la sfârșitul anilor 1980, a fost întâmpinată cu indignare internațională. Revoluția a pus capăt regimului lui Ceaușescu și acesta a fost executat în 1989.

Unii dintre tineri au fost în cele din urmă adoptați de cupluri străine, inclusiv aproximativ 700 care au mers în Marea Britanie. „Am fost unul dintre primii copii care au fost adoptați dintr-un orfelinat din România de către o familie britanică. Altfel aș fi putut muri acolo,” a spus Ionica.

Cine este mama Ionicăi

Ionica a fost adusă pe lume în octombrie 1988 de o tânără de 16 ani, Valentina, care trăia în sărăcie extremă alături de bunica ei și de mulți veri, toți luptându-se să se hrănească și să supraviețuiască. La fel ca zeci de mii în România comunistă de atunci, Valentina a simțit că nu are de ales decât să-și lase copilul la un orfelinat de stat din Cluj-Napoca.

Ionica nu a învățat niciodată limba română, limba ei maternă fiind engleza, pe care a învățat-o după sosirea ei în Marea Britanie, la vârsta de doi ani. Cindy și Anthony, părinții britanici adoptivi, în vârstă de 64 de ani, au vorbit cu Ionica despre originile ei încă de la început, păstrând o fotografie a Valentinei într-un album de familie. Anul acesta, la vârsta de 34 de ani, Ionica și-a revăzut mama.

