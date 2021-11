Postul intermitent este la fel de eficient ca dietele tradționale în cazul persoanelor cu obezitate (STUDIU)

Dieta de tip 5:2, o variantă de post intermitent, nu este mai eficientă decât abordările tradiționale ale pierderii în greutate, conform cercetătorilor care au studiat efectele regimului într-un „cadru din viața reală”.

Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit că abordarea, care implică două zile de restricții drastice a caloriilor (500 de calorii pentru femei, 600 de calorii pentru bărbați) și cinci zile de alimentație neraționalizată, a fost evaluată mai bine de persoanele obeze din studiu, deoarece li s-a părut mai ușor de urmat.

„Aici am reușit să observăm primele rezultate privind eficacitatea unor sfaturi simple de dietă, precum 5:2 într-un cadru real. Am descoperit că, deși dieta 5:2 nu a fost superioară abordărilor tradiționale în ceea ce privește pierderea în greutate, utilizatorii au preferat această abordare, deoarece era mai simplă și mai atractivă”, a declarat Katie Myers Smith, psiholog în domeniul sănătății și cercetător senior la Universitatea Queen Mary din Londra, într-o declarație de presă. Ea a fost autoarea studiului publicat în revista științifică PLOS ONE.

Dieta 5:2 ar putea fi inclusă în conduita medicală adresată obezilor

Medicii ar putea dori să ia în considerare includerea dietei 5:2 ca parte a sfatului lor standard de gestionare a greutății pentru pacienți, a spus ea. Studiul a implicat 300 de oameni obezi din Tower Hamlets, o zonă din centrul orașului cu persoane defavorizate din Londra. Participanții fie au urmat regimul 5:2, fie o abordare mai convențională pentru pierderea în greutate, care a constat în consumul mai mare de legume și alimente din cereale integrale, eliminarea alimentelor bogate în zahăr și grăsimi, consumul de porții mai mici și exerciții fizice.

Rezultatele ambelor abordări au fost foarte asemănătoare și „modeste”, a scos în evidență studiul. La șase luni, cei care foloseau dieta 5:2 au slăbit, în medie, 1,8 kilograme, față de 1,7 kilograme cu o dietă standard. La 12 luni, cifre ajungeau la 1,9 kilograme, respectiv 1,8 kilograme.

Aproximativ 18% dintre cei cu dieta 5:2 au pierdut cel puțin 5% din greutatea corporală după un an, comparativ cu 15% care au folosit abordarea convențională. Din grupul care a urmat dieta 5:2, jumătate au participat la șase sesiuni ale unui grup de sprijin. Cu toate acestea, impactul sprijinului de grup a scăzut în timp, a constatat studiul.



Participanții au fost pozitivi cu privire la diferitele abordări pentru pierderea în greutate, dar cei care au urmat dieta 5:2 au fost mai predispuși să o recomande altora și au spus că au mai multe șanse să continue cu aceasta.