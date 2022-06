Postare pe Facebook considerată defăimătoare: Câştig de cauză în faţa CEDO pentru Victor Ponta

Ingerinţa în exercitarea (de către domnul Ponta) a dreptului său la libertatea de exprimare (...) nu era (...) necesară într-o societate democratică', indică într-un comunicat instanţa de la Strasbourg (estul Franţei), concluzionând că România a încălcat articolul 10 privind dreptul la libertatea de exprimare din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Ponta, prim-ministru din mai 2012 până în noiembrie 2015 şi apoi deputat, a postat în februarie 2016 pe Facebook comentarii care vizau un fost membru al guvernului său, suspectat de corupţie.

El a susţinut că în aproape patru ani de activitate ca prim-ministru a fost o singură ocazie în care a primit direct informare de la instituţiile specializate ale statului despre o tentativă clară de corupţie din partea unui ministru, pe care l-a şi numit.

Considerând aceste afirmaţii ca fiind 'false şi defăimătoare', acesta din urmă a depus o plângere împotriva fostului şef al guvernului şi a obţinut condamnarea acestuia de către instanţele româneşti, spre marea nemulţumire a lui Ponta, care a sesizat CEDO. Curtea de la Strasbourg i-a dat dreptate, estimând că instanţele româneşti 'nu au stabilit în mod convingător că exista o necesitate socială imperioasă de a plasa protecţia drepturilor' fostului ministru 'mai presus de dreptul la libertatea de exprimare' al lui Victor Ponta.

Organismul judiciar al Consiliului Europei a obligat România să-i plătească lui Ponta 2.200 de euro pentru 'daune materiale', conform Hotărârii publicate marţi pe site-ul său. Clasa politică românească a fost afectată de scandaluri de corupţie repetate, scrie AFP.

La sfârşitul anului 2015, Ponta, vizat de mai multe anchete judiciare, a fost forţat să demisioneze în urma unui incendiu la un club din Bucureşti, soldat cu peste 60 de morţi, o tragedie care a declanşat un val de proteste împotriva unei clase politice corupte. El a fost achitat parţial în 2017 într-unul dintre dosare, apoi achitat în 2018 într-un proces de fals şi spălare de bani. În 2016, acuzat de plagiat, i s-a retras titlul de doctor în drept, o premieră în această ţară, scrie agenţia franceză de presă, potrivit Agerpres.

Citește și - Ponta intervine: Povestea că o să crești taxele și o să ai mai mulți bani la buget e o minciună

Fostul premier al României Victor Ponta a vorbit despre intenția actualei guvernări de a interveni asupra taxelor și impozitelor, respectiv alianța actuală de guvernare se gândește la o majorare a dărilor catre stat astfel încât să se reușească o colectare mai fructuoasă de bani la bugetul țării.

Despre efectele acestei măsuri, Victor Ponta este de părere că vor fi exact inverse. Bazat pe experiența sa de prim-ministru, acesta a povestit că atunci când a implementat o măsură asemănătoare, colectarea la bugetul țării a fost, din contră, mai mică decât atunci când a supus contribuabilii la o relaxare financiară prin reducere de taxe si impozite.

”Eu, în primul rând, vreau să îl cred pe Iohannis care ne-a zis că nu e nici o problemă și că orice se întâmplă în România e doar din vina lui Putin”, a debutat, în intervenția sa, Victor Ponta.

”Povestea că o să crești taxele și o să ai mai mulți bani la buget e o minciună”

”Eu am avut bani mai mulți la buget în 2014-2015, când am scăzut taxele. Când s-a mărit acciza la benzină și motorină, au crescut toate prețurile și am avut inflație. Când am mărit acciza la țigări s-a mărit contrabanda, când era mărit TVA-ul la 24%, toată lumea fura TVA. În momentul în care am reușit și le-am redus, ne-am trezit cu bani mai mulți la buget. În 2015, am avut deficit sub 1% din PIB. Deci eu nu cred că dacă anunți că vei crește taxele vei avea mai mulți bani la buget, ci dimpotrivă”, este de părere Victor Ponta, conform intervenție la RomâniaTV.

”România este țara care se împrumută acum la cea mai mare dobândă din Europa”

Și deși acest lucru e știut, Ponta a făcut referire la faptul că acești bani, împrumutați la o dobânda exagerată față de restul statelor europene, sunt redirecționați către producătorii din alte state, deoarece prin procesul comercial, prin lipsa produselor autohtone, automat, aceste sume ies din România.

”Acești bani îi dai imediat pe produse care sunt produse importate: merele din Polonia, cuiele din Bulgaria, țeava din Turcia. Nu are cum să țină sistemul acesta. Te împrumuți, te împrumuți, dar ideea e că banii nu rămân în România”, a declarat Ponta. Vezi continuarea articolului aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News