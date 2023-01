Portugalia şi Spania cer Comisiei Europene extinderea plafonării preţurilor la gazele naturale

Admiţând că Peninsula Iberică are legături energetice slabe cu restul Europei, Comisia Europeană a permis celor două ţări să plafoneze iniţial preţurile la 40 euro per MWh, limita de preţ fiind proiectată la 50 euro pentru următoarele 12 luni, informează Agerpres.



Cererea de extindere a mecanismului va fi făcută oficial miercuri, la reuniunea Comisiei Europene, a anunţat Cordeiro.



Cu acest plafon, consumatorii de electricitate din Portugalia au înregistrat o reducere cu 20% a preţului electricităţii, ceea ce le-a permis să economisească aproximativ 489 milioane euro până la finalul lui 2022, a explicat Cordeiro.



"Evident, vrem extinderea mecanismului din Peninsula Iberică, în aceleaşi condiţii, deoarece are efecte pozitive", a explicat ministrul portughez al Mediului



Ministrul spaniol al Energiei, Teresa Ribera, care va participa la la reuniunea de miercuri a Comisiei Europene, declara recent că Madridul va solicita extinderea mecanismului cel puţin până la finalul lui 2024.



Portugalia aplică mecanismul doar la preţul gazelor deoarece nu mai are centrale pe cărbune.



Portugalia şi Spania au convins Comisia Europeană că ar trebui să li se permită să intervină asupra propriilor preţuri la electricitate, care sunt deseori mărite artificial de combustibilii fosili scumpi, chiar dacă regiunea utilizează masiv energia regenerabilă şi are puţine interconectări cu restul Europei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News