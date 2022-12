Portavocile Kremlinului susțin că Ucraina a rămas fără armată și trupele NATO luptă de fapt pentru defensiva Kievului

Politicianul rus a afirmat la televiziunea de stat că forțele ucrainene au fost înlocuite de forțele NATO.

„De fapt, obiectivul care a fost stabilit de Putin în ceea ce privește demilitarizarea Ucrainei a fost de fapt atins în aprilie sau mai, dacă e să fim sinceri”.

„Atunci, Ucraina nu mai avea forțele armate pe care le avea la începutul conflictului. În aprilie, flota și forța lor aeriană, plus multe altele fuseseră distruse. Ceea ce a mai rămas a fost terminat atunci. Tot ceea ce a sosit în țară de atunci a fost de la NATO”.

„Poate că este timpul să încetăm să mai folosim termenul «forțele armate ucrainene» ca atare în programele noastre de televiziune și peste tot și să spunem «forțele NATO», în schimb”, a adăugat el.

According to MP Oleg Matveichev, Russia actually finished demilitarising Ukraine back in April or May



He says that on state TV they should all stop using the term "Ukrainian Armed Forces" because Russia is now just fighting "Nato forces" pic.twitter.com/Q7iLVnHioy