”Porecla” inedită pe care i-a pus-o Gina Pistol fiicei sale, Josephine

Proaspăta mămică o surprinde pe fiica sa ori de câte ori are ocazia în cele mai haioase momente. De curând, prezentatoarea TV a făcut un videoclip în care micuța dă din picior agitată, iar hăinuța pe care o poartă creează un efect amuzant.

Aceasta îi spune „Happy Feet", adică „Picioare vesele" pentru că ea „nu obosește niciodată”, notează a1.ro.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în luna martie a acestui an, după o lungă periodă în care medicii i-au spus frumoasei prezentatoare că nu poate rămâne însărcinată.

Micuța Josephine este cu adevărat o minune în viața celor doi îndrăgostiți și le face fiecare zi mai frumoasă.

Smiley: Gina are un simț al umorului senzațional

„Sunt extrem de entuziasmat de ceea ce o să urmeze. Doar că nu există discuție pe care o am cu prietenii, mai ales dacă au ei copii sau dacă sunt o familie, să nu-mi povestească prin ce au trecut ei și să-mi spună la ce să mă aștept. Iar eu stau să le încasez. Totul e nou. Tocmai de aia sunt entuziasmat, pentru că mie mi-a plăcut tot ce e nou. Întotdeauna am căutat să îmi dau refresh, în general, nu ca artist, ca om. Vreau să experimentez, să văd lucruri noi, să aud lucruri noi. Și în special să simt lucruri noi. Și de aia sunt cel mai entuziasmat că voi simți ce nu am simțit până acum”, a spus Smiley.

„E o fată cu suflet mare (n.r. Gina Pistol), foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare și nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină. De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv, dar mă ajută pur și simplu că nu pune presiune, nu pune întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile sau orele petrecute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om. Nu-i un om care să-ți ia energie, ci îți dă energie. Care mă distrează, eu mă distrez cu Gina și este important. Are un simț al umorului senzațional”, a mai povestit Smiley.