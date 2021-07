Poliţişti au dat iama în şoferi: Peste 4.000 de permise reţinute într-o acţiune de amploare

În perioada 5 - 11 iulie a.c., la nivel naţional, poliţiştii rutieri au derulat acţiuni punctuale, în zonele şi pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.



Poliţiştii rutieri, împreună cu poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de ordine publică, au aplicat 42.524 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 40.955 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



Astfel, au fost aplicate 15.652 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 315 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, 282 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor, 2.051 pentru abaterile săvârşite de pietoni, 1.633 pentru abaterile săvârşite de biciclişti, 569 pentru abateri căruţaşi, 634 pentru depăşiri neregulamentare, 648 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 19.171 alte sancţiuni la regimul rutier.



De asemenea, au fost reţinute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 4.417 de permise de conducere, dintre care 1.806 pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 661 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, 637 pentru depăşire neregulamentară, 278 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor, 314 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi 721 pentru nerespectarea altor norme rutiere, care atrag suspendarea dreptului de a conduce.



Poliţiştii rutieri au retras 1.595 de certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecţiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligaţii legale.



Totodată, au fost constatate 582 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice şi 221 de infracţiuni de altă natură.



Dintre infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice, 53 au fost constatate pentru punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, 196 pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 280 pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, 18 pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi 35 pentru săvârşirea altor infracţiuni la regimul rutier.