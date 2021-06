Poliția caută un bărbat după moartea unei femei și a unui copil. Localnicii trebuie să stea la depărtare de el

Conform Daily Mail, localnicii au fost îndemnați să nu se apropie de bărbatul de 29 de ani, cunoscut sub numele de Daniel Boulton, și să sune la urgențe imediat cum îl văd. Autoritățile au lansat avertismentul după ce o femeie și un copil ­au fost găsiți morți la 20:30, seara trecută. Poliția din Lincolnshire nu a oferit detalii suplimentare despre crime.

„Cerem urgent informații despre Daniel Boulton, după moartea unui copil și a unei femei în Louth”, au transmis oamenii legii din localitate. „Ofițerii au fost chemați la o adresă din High Volume Road, la 20:29, după ce au fost informați de colegii de pe ambulanță. Din nefericire, o femeie și un minor au fost găsiți morți. O investigație a fost lansată și cerem orice fel de informații pentru a-l găsi pe Daniel Boulton, de 29 de ani. Nu trebuie să vă apropiați de el, ci să sunați la 999 în legătură cu incidentul 445 din 31 mai 2021”.

Conform BBC, doi polițiști metropolitani din Londra acuzați că au făcut fotografii la locul unei duble crime au transmis că le „pare rău peste măsură pentru durerea cauzată”. Deniz Jaffer și Jamie Lewis au fost acuzați de comportament nepotrivit în funcție din cauza imaginilor cu surorile Nicole Smallman (27 de ani) și Bibaa Henry (46 de ani), găsite moarte în Wembley. Cele două au fost ucise într-un parc din capitala Marii Britanii în iunie 2020.

În tribunal, cei doi polițiști și-au cerut scuze prin intermediul avocaților lor și au indicat că vor pleda vinovat. Avocatul Luka Ponte, de partea pârâților, a spus: „Există indicații că vorbim de recunoașterea faptelor din partea ambilor pârâți”.

