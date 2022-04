Pod peste Nistru din Odesa, avariat de o explozie provocată aparent de o rachetă (CNN)

Podul, situat în apropierea oraşului Odesa, pare că a fost lovit de o rachetă. Circumstanţele şi informaţiile despre victime sunt în curs de clarificare, au transmis autorităţile.



Imagini de la locul exploziei arată pagube semnificative pe porţiunea podului ce cuprinde şoseaua.

New video of the missile strike on the Dniester Estuary Bridge SW of #Odessa. The person taking the video either anticipated the strike or heard it prior to impact. They had their phone out and were recording before it struck the bridge. pic.twitter.com/6Ah0n0cVbL