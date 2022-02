Pizza, ziua internațională. Secretul pentru pizza perfectă nu stă în modul de coacere, nici în topping-uri, ci în aluat

Indiferent de vârstă, toată lumea iubește pizza. Acest preparat are și o zi internațională, marcată anual pe 9 februarie.

Un bucătar italian a dezvăluit care este cel mai important lucru atunci când vrei ca pizza pe care o prepari acasă să iasă perfect.

Michele Leo a dezvăluit, pentru huffpost.com, care este secretul său legat de pizza. Poate vă gândiți că o pizza nu poate fi autentică dacă nu este coaptă într-un cuptor cu lemne sau dacă nu este asezonată cu un sos special. Potrivit bucătarului, secretul nu stă nici în modul de coacere, nici în topping-uri, ci în aluat.

„Ingredientele de bază sunt cheia. Cum aluatul de pizza se face doar din apă, făină, sare și drojdie, este evident că totul se rezumă la calitatea acestor ingrediente simple, dar și la timpul pe care suntem dispuși să-l alocăm pregătirii acestui preparat. Cu cât făina este mai bogată în gluten, cu atât aluatul are nevoie de un timp mai îndelungat pentru dospire, pentru ca pizza sa fie ușor de digerat. Așadar, trebuie să aflați cât de mult gluten conține făina pe care o folosiți. De aceea există anumite tipuri de făină speciale pentru pizza, care au un conținut optim de gluten. În plus, aluatul trebuie lăsat la crescut între 8 și 10 ore. După acest timp, nu va mai exista problema intoleranței la drojdie, o problemă des întâlnită când aluatul este băgat în cuptor înainte ca drojdia să-și ‘termine’ treaba”, a spus bucătarul.

„Pizza în variantă light.

Chiar dacă a fost inventată din sărăcie și nevoi, italienii au cucerit lumea cu pizza. Toată lumea iubește combinația de pâine cu brânză, sos de roșii, șuncă, ciuperci, legume... variantele sunt infinite, pentru toate gusturile.

Mai puțin celebră este pizza după model alsacian: flammkuchen. Probabil că nu e la fel de savuroasă, având în vedere că blatul este extrem de subțire, în loc de brânză e unsă cu smântână, iar topping-ul înseamnă un pic de șuncă și un pic de ceapă. Iar când spun “pic”, chiar e un “pic”.

Avantaj? Față de pizza generoasă a italienilor, conținutul caloric scade la jumătate. Și dacă pui lângă ea o salată verde, ți-ai făcut pofta și te-ai săturat cu pizza în varianta light. Eu am găsit-o frecvent în Austria, sudul Germaniei și Alsacia, iar mai nou am văzut-o sub formă congelată și la noi în supermarket. Poate ar merita inclusă în meniul unor pizzerii”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

