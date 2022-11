Piața imobiliară dă în clocot: Se prăbușesc prețurile apartamentelor în București

Vestea spargerii bulei imobiliare este una devastatoare pentru investitori, care s-au lovit deja de scumpirea materialelor, dar și de lipsa forței de muncă. Însă este una excelentă pentru cumpărători, care nu se încadrau la împrumuturi la prețurile de ”ieri” din piață. În ultimii ani, prețurile în imobiliare au explodat, mulți analiști acuzând inclusiv specula: apartamente construite când prețurile materialelor erau jos au fost scoase la vânzare la costuri umflate odată cu anunțul că s-au scumpit toate. Mergând pe ”valul” scumpirilor, mulți investitori s-au bucurat de vânzări la prețuri nesperat de mari inclusiv pentru ei. Acum, se pare, valul se sparge la mal, iar prețurile apartamentelor se prăbușesc în Capitală, iar reacția va fi în lanț, ca la domino.

În luna octombrie, ritmul de creștere a încetinit la cea mai mică valoare din 2022. A fost a cincea lună consecutivă de scăderi în imobiliare. În luna septembrie, prețurile apartamentelor vechi, cu trei camere, au scăzut, în medie, la 107.000 de euro. Scăderea a fost cu 0,5%, dar este una în lanț, care se pare că nu se va opri curând, arată indexul imobiliar ZF, citat de businessmagazin.ro.

Amintim că trei luni de scăderi consecutive ale prețurilor din imobiliare nu s-au mai înregistrat din 2015. Cele mai puternice scăderi au avut loc în zona 13 septembrie din București, dar și Aviației, cu 8.000, respectiv 16.000 de euro. Bineînțeles, scăderile sunt calibrate de creșteri, existând cartiere unde prețurile se pare că au crescut, fruntașă fiind zona Vitan Mall, cu 11.000 de euro.

Acum este cel mai prost moment pentru un credit imobiliar

Recent, economistul Iancu Guda a afirmat, întrebat dacă și-ar face acum un credit imobiliar: ”Nu, dacă stai 3 ani în chirie este același lucru cu dacă ai lua un credit. 95% din ratele plătite la bancă în acest interval se duc la dobândă. Dacă stai în chirie, 100% din banii plătiți se duc la proprietar, iar dacă iei un credit, 95% se duc la bancă. Deci, în următorii trei ani, având în vedere atât de multe incertitudini care există, în niciun caz nu m-aș îndatora pe un credit pe 30 de ani cu o dobândă foarte mare”. În plus, Iancu Guda anticipează o scădere a prețurilor în imobiliare, el afirmând că ”în imobiliare, cererea deja se vede că scade și oferta rămâne, din inerție, crescută, pentru că au fost autorizații în creștere acum 2-3 ani, care abia acum livrează în piață locuințele, fiind în creștere pe ofertă, deci este foarte probabil ca prețul să scadă”.

Amintim că Iancu Guda a fost unul dintre analiștii economici care a anticipat din timp ceea ce avea să urmeze în acest an, respectiv creșterea masivă a ratelor. Citește mai mult aici

”Dacă aș avea un copil care vrea să ia credit acum, ca să-și ia o casă, nu l-aș lăsa”

Iar Iancu Guda nu este singurul economist care vede scăderi masive în imobiliare.

În vreme ce Costel Popa, agent imobiliar celebru, spune că ”Se fac vânzări, se fac închirieri, am imobile la vânzare de 5 ani, dar am și imobile care se vând în câteva luni. Piața merge normal. (...) Eu am aproape zilnic vânzări, îmi sună telefonul. Se iau credite”, un alt agent Marcel Bordeiu nu se declară la fel de optimist pentru acest an, dar dă și o veste cu potențial exploziv: în iarna asta mulți vor renunța la apartamente în București, din cauza prețului gigacaloriei, care s-a dublat practic față de anul trecut, și se vor duce ”spre o căsuță la 10-15.000 de euro cu puțină curte, din județele limitrofe. În primăvară eu mă aștept la o scădere masivă a prețurilor la apartamente și vor fi multe scoase la vânzare”. Citește mai mult aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News