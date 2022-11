Scădere masivă a prețurilor la apartamente în primăvară, previziunea unui agent imobiliar: Dacă aș avea un copil care vrea să ia credit acum, ca să-și ia o casă, nu l-aș lăsa

În timp ce unii economiști recomandă trecerea de la ROBOR la IRCC, alții nu susțin această variantă, anunțând un 2023 în care ”se întoarce roata” sau, cu alte cuvinte, un 2023 în care IRCC-ul va fi comparabil - dacă nu mai mare- decât ROBOR-ul, care se pare că va cunoaște o pantă descendentă odată cu scăderea ratei inflației. În contextul unui viitor incert economic, cu un IRCC sensibil, la care se raportează toate creditele imobiliare actuale, ce fac românii? Își cumpără ei o casă sau nu? Piața se pare că a scăzut, asta deși, în context european, România ar fi sub media scumpirilor.

Două case din nordul Capitalei, de nici 150.000 de euro/bucata, nu-și găsesc proprietari de un an

În acest context, Anunțul.ro dă exemplul a ”două case gemene, construite pe un teren de 1000 de mp în nordul Capitalei, într-un sat care a cunoscut o dezvoltare imobiliară explozivă în ultimii cinci ani, stau nevândute de aproape un an de zile. Inițial dezvoltatorul le-a scos la vânzare la roșu, apoi pentru că tot nu se vindeau le-a finalizat și acum le are listate pe aproape toate site-urile de profil, la 144.900 de euro bucata, dar pare că nu le vrea nimeni, deși sunt făcute „ca pentru noi”. Când le-a început, dezvoltatorul nici nu se gândea că va sta cu ele nevândute atâta timp, judecând după cât de repede s-a transformat ulița aia de sat într-un adevărat cartier de vile. Dar nici războiul nu începuse când s-a apucat el de case, nici criza energiei nu se prefigura, cât despre dobânzi, ROBOR și IRCC, nimic nu prevestea atunci că vor dubla ratele românilor. Semnele că motorul imobiliar ar fi la ralanti au început să apară în ultimele luni”.

”Statisticile publicate lunar de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că vânzările imobiliare (terenuri și clădiri) au avut anul acesta un avânt în lunile februarie, martie și mai, dar în restul lunilor, până azi, au fost mai puține decât în aceleași perioade din 2021. (...) O tendință de scădere în ultimele luni (mai-august) arată și nivelul creditelor, în statisticile BNR. Au scăzut vizibil, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, creditele în euro și alte valute (cu -11, -12%), iar creditele în lei, chiar dacă sunt mai multe decât în 2021, par să se îndrepte tot spre o descreștere a valorilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. (...) Tendința are o explicație în dobânzile de referință crescute de câteva ori de BNR în acest an, dar și în creșterea spectaculoasă a ROBOR și IRCC” mai arată sursa citată.

Nici agenții imobiliari nu se pun de acord

În vreme ce Costel Popa, agent imobiliar celebru, spune că ”Se fac vânzări, se fac închirieri, am imobile la vânzare de 5 ani, dar am și imobile care se vând în câteva luni. Piața merge normal. (...) Eu am aproape zilnic vânzări, îmi sună telefonul. Se iau credite”, un alt agent Marcel Bordeiu nu se declară la fel de optimist pentru acest an, dar dă și o veste cu potențial exploziv: în iarna asta mulți vor renunța la apartamente în București, din cauza prețului gigacaloriei, care s-a dublat practic față de anul trecut, și se vor duce ”spre o căsuță la 10-15.000 de euro cu puțină curte, din județele limitrofe. În primăvară eu mă aștept la o scădere masivă a prețurilor la apartamente și vor fi multe scoase la vânzare”.

Bordeiu mai spune că momentan piața e blocată și că nu mai poate să estimeze niște perioade de vânzare minime/maxime, cum o făcea înainte. ”Am vândut în septembrie o casă din interbelic, de care mă ocupam de un an și o lună. A luat-o cineva cu banii cash. În general apartamentele din București se dau cam în 3 luni. Încă nu ne-a lovit criza, să fie clar, dar avem avertismente” afirmă el.

Deși este agent imobiliar și o vânzare l-ar avantaja, Marcel Bordeiu spune că recomandă mai degrabă o chirie cinstită decât un credit fluctuant: ”O chirie încă e ok. 500 de euro pe o rată la bancă nu-și permite oricine. Dacă aș avea un copil care vrea să ia credit acum, ca să-și ia o casă, nu l-aș lăsa. Să aștepte primăvara, să vedem ce se întâmplă”.

