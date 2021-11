Parlamentul din Israel a adoptat bugetul pentru 2021, primul după trei ani

'Zi de sărbătoare pentru statul Israel!', a reacţionat pe Twitter prim-ministrul Naftali Bennett. 'După ani de haos, am format un guvern, am învins (coronavirusul) Delta şi, acum, Domnul fie lăudat, am trecut un buget pentru Israel', a adăugat el. Votul pentru buget este considerat primul test adevărat pentru coaliţia lui Naftali Bennett, care i-a succedat în iunie lui Benjamin Netanyahu la conducerea guvernului.

Votul a intervenit abia la ora 05:00

Deşi dezbaterile în Knesset s-au prelungit până noaptea târziu, iar votul a intervenit abia la ora 05:00 (03:00 GMT), comentatorii subliniau joi dimineaţă că bugetul pe 2021 a trecut fără mare dificultate. Un eşec al trecerii bugetului până la 14 noiembrie ar fi dus la necesitatea convocării de noi alegeri.

Dezbaterile urmează să se reia mai târziu în cursul zilei în vederea unui vot pentru bugetul pe 2022. Din decembrie 2018 până în iunie trecut, Israelul a traversat o criză politică fără precedent, care a condus la desfăşurarea a patru rânduri de alegeri anticipate şi i-a împiedicat pe parlamentari să se înţeleagă asupra unui buget.

Coaliţia condusă de Naftali Bennett, şeful partidului Yamina (dreapta radicală), şi de Yair Lapid, ministru de externe şi liderul partidului centrist Yesh Atid, a succedat în iunie 2021 ultimului guvern al lui Benjamin Netanyahu pentru a pune capăt acestei crize.

Bugetul prevede cheltuieli de peste 167 miliarde de euro

Coaliţia dispune în prezent de 61 de mandate din cele 120 ale Knessetului. Bugetul prevede cheltuieli de 609 miliarde de şekeli (peste 167 miliarde de euro) în 2021 şi de 573 miliarde de şekeli (peste 157 miliarde de euro) în 2022, scrie Agerpres.

Israel donează României 40 de concentratoare de oxigen

Miercuri a sosit la București primul transport de concentratoare de oxigen din cele 40 pe care Statul Israel le donează spitalelor din România. S-au alăturat acestui demers inițiat de Ambasada Israelului și companiile israeliene, se arată într-un comunicat de presă.

De asemenea, pe data de 7 noiembrie va sosi în România și o delegație medicală din Israel - compusă din trei doctori, un asistent-sef specializat covid și un expert în logistică - al cărei obiectiv este acela de perfecționa activitatea personalului medical și de a eficientiza procesul de îngrijire, având în vedere criza de personal, de a însoți medicii și de a-i îndruma.

O echipă medicală va sosi la București

”România trece printr-o perioadă dificilă, prin care multe țări au trecut, inclusiv Israel. Pacienții infectați cu coronavirus au nevoie de o atenție medicală deosebită și aceste concentratoare de oxigen îi vor ajuta în procesul de vindecare. Totodată, la finalul acestei săptămâni va ajunge la București și o echipă de specialiști israelieni în terapie intensivă covid și logistică, pregătiți să meargă oriunde este nevoie în România, pentru a veni în ajutorul personalului medical. Vom continua să sprijinim România, o țară de care ne leagă o prietenie puternică, pentru a depăși acest impas cât mai repede”, a declarat E.S David Saranga, Ambasadorul Israelului.

Delegația care va sosi în România este condusă de Dr. Ram Sagi, Directorul Deprtamentului pentru Spitale din cadrul Ministerului Sănătății israelian. Anterior, el a fost șef adjunct al corpului medical al Armatei israeliene și director adjunct al Spitalului Bellinson.

Alături de dr. Sagi, se vor afla și directorul unei unități de primiri urgențe de la un spital israelian precum și un expert în logistică privind pregătirea și protejarea populației.