Până la 3000 de soldaţi ucraineni au murit în războiul cu Rusia

Într-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat că aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost răniţi, precizând că este dificil de spus câţi vor supravieţui. Partea rusă susţine că Ucraina a pierdut între 19.000 şi 20.000 de militari până acum.



Conform estimărilor occidentale, în tabăra rusă s-au înregistrat câteva mii de decese. Recent, Moscova a anunţat că aproximativ 1.350 de militari ruşi şi-au pierdut viaţa începând din 24 februarie. Toţi dorim să luptăm, a spus şeful statului ucrainean. Dar noi toţi trebuie să facem tot posibilul pentru ca acest război să nu fie fără sfârşit. Cu cât războiul este mai lung, cu atât pierdem mai mult, a adăugat el. În 24 februarie, armata rusă a lansat o agresiune militară neprovocată împotriva Ucrainei, ceea ce Rusia numeşte operaţiune militară specială pentru denazificarea ţării vecine.

Se estimează că Rusia ar fi pierdut până acum peste 1000 de soldaţi (morţi declarate oficial), tancuri – 753 de unități, vehicule blindate de luptă – 1968, sisteme de artilerie – 366, MLRS – 122, apărare antiaeriană – 64, avioane – 160, elicoptere – 144, vehicule – 1437, nave/bărci – 7, tancuri cu combustibil – 76, nivel operațional și tactic UAV – 134, echipamente speciale – 25, lansatoare OTRK/TRK – 4.

Consiliul de Securitate al ONU, cu mâinile legate. Rusia are drept de veto

Săptămâna trecută, în fața Consiliului de Securitate de la New York, a fost difuzată o înregistrare video din timpul războiului din Ucraina. În imagini apar "lucruri îngrozitoare" cu victime civile la Bucea, a explicat reprezentanta britanică la ONU, Barbara Woodward. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de "crime de război" într-un discurs adresat membrilor Consiliului de Securitate. Însă oricare ar fi acuzația, ea nu are consecințe pentru Rusia în acest organism ONU, cel mai influent, cu cei cinci membri permanenți și alți zece nepermanenți. Motivul este că Rusia, ca unul dintre membrii permanenți, are drept de veto. Dacă unul dintre aceste state - SUA, Rusia, China, Marea Britanie și Franța - se opune prin veto unei rezoluții, poate împiedica adoptarea acesteia. De altfel, Rusia a făcut acest lucru la o zi după invazia în Ucraina. La 24 februarie, Consiliul a prezentat spre dezbatere o rezoluție care trebuia să pună capăt imediat atacului rusesc. Și, ce surpriză, Rusia a respins rezoluția prin dreptul său de veto.

