OUG pe energie, pe masa Guvernului joi, 1 septembrie

"Mâine vom avea o şedinţă de Guvern, (...) care va avea ca punct principal pe agendă aprobarea ordonanţei privind modificarea elementelor de referinţă pentru compensarea preţurilor la energie", a precizat premierul Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei Executivului de miercuri.



El a menţionat că planul privind pregătirea pentru iarna 2022 - 2023 urmează să fie analizat joi în Comitetul interministerial, astfel încât să fie definitivate concluziile pentru a putea fi luată o decizie în privinţa modificărilor la ordonanţa de urgenţă privind compensarea preţurilor la energie.



"Un subiect care ţine de agenda publică în aceste zile este cel legat de energie, de pregătirea pentru iarnă, măsurile pe care Guvernul le are în vedere astfel încât să putem să avem asigurate resursele energetice pentru iarna 2022 - 2023. Aşa cum am dispus, astăzi urmează să primesc Planul de iarnă de la Ministerul Energiei şi, desigur, mâine, în Comitetul interministerial, să avem elementele de analiză şi să avem concluziile analizei privind întreg procesul prin care vom aduce modificări la ordonanţa de urgenţă prin care compensăm preţurile la energie", a explicat Ciucă.



Miercuri seara, după şedinţa BPN al PNL, şeful Executivului a reiterat că liberalii susţin plafonarea preţului la energie, precum şi supraimpozitarea pe întreg lanţul, "inclusiv traderii şi jucătorii din piaţa energiei", scrie Agerpres.

"Statul român are 70% la Hidroelectrica, la Nuclearelectrica şi 80% la Romgaz. Dădeam OUG şi spuneam aşa: producătorul român vinde energie pe contracte bilaterale de cel puţin 5 ani. Operatorii din piaţa de energie trebuie să aibă în portofoliu minim 100 000 de locuri de consum. Traderul nu are 100 000 de locuri de consum. 100 000 de locuri de consum are Electrica, CEZ, E-on, Enel etc. Au milioane de clienţi. Şi atunci ce se întâmpla? Se întâmpla că Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz făceau contracte diect cu furnizorii noştri de energie de acasă pe 5 ani de zile, aveam predictibilitate, cashflow asigurat, bani pentru investiţii şi scoteam traderii din joc fără să mă leg la cap cu o mie de supraimpozitări etc. Mă uitam pe OUG... Domnule, vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu înţeleg nimic! Nu înţeleg ce se vrea cu ordonanţa aia. Ne raportăm la art. 5, după aia ne raportăm la art. 2. Este o ordonanţă dată în favoarea traderilor şi total în defavoarea economiei naţionale", a explicat deputatul Radu Popa când a fost întrebat ce ar fi făcut în locul ministrului Virgil Popescu.

Bogdan Chirieac: "Şi până la urmă, ce se întâmplă? Va trece ordonanţa pe motiv că premierul nu înţelege ce scrie acolo?"

Radu Popa: "Vă dau şi o veste bună. Premierul a oprit astăzi ordonanţa, în şedinţa de Guvern, e prima oară când se întâmplă asta. Şi i-a spus ministrului Energiei să se asigure că opiniile asociaţiior profesionale au fost ascultate şi analizate şi că se regăsesc în interiorul ordonanţei. Adică cineva cred că i-a spus premierului că situaţia este extraordinar de gravă şi că nu mai putem face experimente cum am făcut până acum."

