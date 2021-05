Orban, despre petrecerea de ziua lui: Au venit colegi de-ai mei. Nu puteam să-i resping

”Au venit colegi de-ai mei, fără să existe o organizare a vreunei petreceri, care au venit să-mi spună ”La mulți ani!”. Pe parcursul zilei, m-au întrebat când pot să vină la mine. Le-am spus programul meu, că până la ora 20:00 am program de lucru în ziua mea de naștere. Nu puteam să-i refuz. Nimeni n-a venit în baza vreunei invitații. Nu s-a emis nicio invitație. Au venit să-mi spună ”La mulți ani”. În biroul meu, era ședința coaliției, uitați-vă la declarații, că s-au dat în jur de 20:15. Unii dintre invitați au venit mai repede, iar faptul că au apărut o poză și o filmare cu niște colegii de-ai mei care purtau mască s-a întâmplat când eu nu eram prezent. După finalizarea şedinţei coaliţiei şi după toate deciziile pe care le-am luat în şedinţa coaliţiei, m-am dus la colegii mei şi i-am rugat, pe cei care nu respectau, şi i-am rugat să respecte regulile. Şi acum, cu masca, nu poţi să porţi mască când mănânc. Normal că a trebuit să-i servesc cu ceva pe colegii mei. Nu a fost nicio petrecere organizată. La finalul programului de lucru, care era cunoscut de colegii mei, au fost mai mulţi colegi, câţi au fost nu am stat să-i număr, nu am stat să-i socotesc, din momentul în care m-am dus în sala în care mă aşteptau colegii şi mi-au urat "La mulţi ani!". I-am îndemnat să respecte regulile", a mai spus liderul PNL, Ludovic Orban, care a precizat că regulile au fost respectate.

Bode nu a văzut petrecerea

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat că din imaginile văzute în presă, el nefiind prezent, nu a înţeles că ar fi vorba despre o petrecere.



”Există o lege foarte clară în România. În România nu se organizează întruniri în spaţii închise. Acum am văzut declaraţiile domnului preşedinte Ludovic Orban, am văzut şi ceea ce prezentaţi dumneavoastră - întrunire, petrecere. Eu am înţeles ceea ce au înţeles majoritatea românilor: Ieri a fost ziua de naştere a domnului preşedinte Ludovic Orban şi anumiţi colegi au considerat important să vină să-i spună "La Mulţi Ani". Nu a fost nicio petrecere”, a declarat Lucian Bode, la Parlament.