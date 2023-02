ONG-urile care blochează construcțiile de miliarde, obligate să depună o sumă mică: o garanţie de 1 % din valoarea investiţiei, conform unui proiect de lege

Daniel Fenechiu (PNL) a iniţiat un proiect de lege prin care ONG-urile, care atacă în instanţă diverse acte administrative, sunt obligate să depună o garanţie de 1 % din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 50.000 de lei. În plus, o asociaţie nu mai poate contesta un proiect imobiliar, de exemplu, pornit anterior înfiinţării acelui ONG şi nici dacă organizaţia funcţionează de mai puţin de 2 ani. În caz contrar, acea asociaţie va fi dizolvată printr-o hotărâre judecătorească, la solicitarea Ministerului Public sau a oricărei persoane interesate. Nu în ultimul rând, ONG-urile sunt obligate să ţină un registru care să conţină veniturile obţinute din sponsorizări, precum şi cele din redirecţionarea acelei cote de 3.5% din impozitul pe venit, dar şi numele persoanelor care au oferit aceste sume asociaţiilor respective.

„N-am fost niciodată un adversar al ONG-urilor, însă am constatat cum au constatat şi alţii care au urmărit această problematică, faptul că există situaţii şi aicea n-aş vrea să bag în această generalizare toate ONG-urile. Există ONG-uri care acţionează la comandă, la comanda unor competitori, la comanda unor interese./lalexandrescu/ Şi motivul pentru care atacă proiecte etilitare, că discutăm de proiecte de construcţii, proiecte de infrastructură, este acela de a bloca proiectul respectiv. Consecinţele pot fi extrem de grave. Imaginaţi-vă că dacă cineva vrea să facă o anumită investiţie, hai să zicem imobiliară, că aşa a fost întrebarea - şi se apucă să construiască un imobil cu 6 sau 8 apartamente şi ia nişte bani de la bancă şi la un moment dat începe să facă ante-contracte de vânzare-cumpărare. Când a ajuns cu imobil, undeva la două treimi, îl atacă un ONG despre care nu ştie absolutamente nimic, care obţine o suspendare de la instanţă a autorizaţiei de construire. Procesul durează doi ani jumătate, timp în care banca /.../ scadent creditul, omul poate intra în insolvenţă, pierde ante-contractele şi la final se constată că proiectul era corect”, a zis Daniel Fenechiu, citat de Rador.

„Problema este că în momentul în care câştig nu e nicio problemă. Dar în momentul în care am pierdut, am băgat în faliment un investitor, o companie, am distrus viaţa unui om şi atunci am zis aşa: o asemenea ipoteză în care să existe o garanţie la formularea unei cereri ne creează două beneficii. Primul beneficiu este că ONG-urile vor fi puţin mai selective când fac anumite lucruri, iar acolo unde este un demers care este motivat de altceva decât de aspectele care ar trebui să ţină de activitatea ONG-urilor, vom vedea filiera banilor, pentru că a plăti o garanţie care nu poate fi mai mare de 50.000 de lei, e adevărat, m-am orientat din modelul francez, în Franţa aşa este, în Franţa garanţia merge până la 20.000 de euro, eu în România am lăsat-o la jumătate, deci în momentul ăla vezi cu exactitate cine ţi-a furnizat banii ca să plăteşti această garanţie. Banii ăştia poţi să ţi-i furnizeze fie pe ipoteza unei sponsorizări, donaţii, sub altă formă de finanţare legală, fie prin redirecţionarea a 3,5% din impozit. Şi aici mă refer la donatarii mari, donatorii mari, că nu mă refer la un salariat care redirecţionează 3,5%, că acolo discutăm de câteva sute de lei. Dar când discutăm de un venit al unei persoane sau al unei companii importante, 3,5% poate ajunge la sume care să depăşească 50.000 de lei”, a mai zis liberalul.

„Motivul pentru care am susţinut introducerea anumitor clauze, condiţii în textul de lege ţine de ideea de a limita abuzul de drept. Eu sunt convins că măsura poate să şi deranjeze pe alocuri, dar ideea măsurii a fost bună. Pe de altă parte, această lege poate fi fie modificată, fie corijată, poate să fie chiar respinsă în camera decizională. Acum, eu nu văd această furie a anumitor ONG-uri în momentul în care cineva nu gândeşte aşa cum gândesc ei, pentru că în ultimă instanţă, eu am procedat foarte democratic. Am făcut o expunere de motive, am explicat transparent cum văd eu lucrurile şi poate nu le văd bine”, a mai zis Daniel Fenechiu.

Realizator: Câte ONG-uri ar putea, domnule Fenechiu, în opinia dumneavoastră, să depună acea garanţie de 1% din valoarea investiţiei, nu mai mult de 50.000 de lei? 50.000 înseamnă, de fapt, 500 de milioane de lei vechi, adică o jumătate miliard de lei vechi, o sumă uriaşă pentru foarte multe ONG-uri?

Înseamnă 10.000 de euro.

„În momentul în care există un interes public, banii ăştia pot fi colectaţi foarte uşor. Pe de altă parte, dacă soluţia... Pot fi colectaţi. Domnule, ne batem pentru povestea asta şi cetăţenii donează şi susţin ONG-ul respectiv. De regulă, acest tip de acţiuni este un tip de acţiuni care este făcut, întreprins de către ONG-uri care identifică o problemă şi este finanţat de populaţia care are spirit civic. Nu o să renunţ la acest proiect, dar nu mă opun la măsuri de îmbunătăţire, pentru că, în momentul în care vin ONG-urile şi spun, uite, ne-am gândit că ideea ta de a elimina abuzul de drept e bună, venim şi îţi propunem hai s-o facem aşa, niciodată nu o să spun nu”, a mai zis Fenechiu la RFI, citat de Rador.

