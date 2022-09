OEDIP REGE, de Sofocle, în deschiderea stagiunii la Teatrul Național ”Marin Sorescu”

Spectacolul are avea loc joi, 15 septembrie 2022, ora 19:00, iar următoarele reprezentații ale piesei sunt programate în 16, 17, 24, 25 septembrie, de la aceeași oră.

OEDIP REGE este primul spectacol pe care Declan Donnellan și Nick Ormerod, fondatorii celebrei companii Cheek by Jowl, l-au montat în România. ”Venim la Craiova de mulți ani, am deschis Festivalul Shakespeare cu spectacolul Cum vă place, în 1994, și am fost în România de multe ori, am multe povești de spus. Îi cunoșteam pe oamenii de aici și mi s-a părut că următorul pas logic era să vin să lucrez cu ei, e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut, m-am simțit extraordinar, ”spune Declan Donnellan, într-un interviu pentru Observator cultural.

”Ceea ce este cu adevărat spectaculos în acest Oedip e claritatea cu care Declan Donnellan extrage din textul lui Sofocle o esență profund contemporană (căci etern și universal umană): trufia încercării de a înfrânge condițiile realității prin ignorarea lor. Lipsa de smerenie și lipsa acceptării – înțeleasă nu ca resemnare, ci ca încăpățânarea unui absurd sentiment al superiorității – care, în vremurile noastre, nu supără zeii, ci distrug societatea”, scrie Iulia Popovici.

Din distribuție fac parte actorii Naționalului craiovean: Claudiu Mihail, Ramona Drăgulescu, Vlad Udrescu, Tamara Popescu, Alex Calangiu, Nicolae Vicol, Iulia Colan, Angel Rababoc, Raluca Păun, Ovidiu Cârstea, Eugen Titu, Corina Druc, și Bruno Noferi, Ioana Andone, Irina Danciu, Adelina Galiceanu, Roxana Mutu, Mihai Alexandru Purcaru, Petri Ștefănescu, Cătălina Vînătoru, Iarina Zidaru, Ioana Vicol, Romana Vicol.

”Am făcut școală în acest timp”

”Declan Donnellan mi-a oferit încrederea unui bun prieten, plecând împreună în această lungă si primejdioasă călătorie a lui Oedip. Vă invit să vedeți spectacolul pentru că vorbele mele de acum sunt puține și sărace”, spus actorul Claudiu Mihail, interpretul rolului Oedip.

”Declan Donnellan nu îți cere să faci ceva anume pe scenă, nu cere concret “du-te de la A la Z”, ci spune povești, întâmplări, iar la sfârșitul lor tu știi exact ce vrea de la tine, sau dacă nu, îți mai spune o poveste. Am făcut o altă școală în acest răstimp”, a măsturisit actița Ramona Drăgulescu, interpreta rolului Iocasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News