Octavia Geamănu, întrebare cheie în vremurile pe care le trăim: Chiar are rost să îţi distrugi sănătatea?

"Văd tot mai mulţi oameni chinuiţi de dorinţa de a avea mai mult, mai mult, mai mult… Îşi îndeplinesc un obiectiv, nu îşi dau timp să se bucure decât un moment şi a doua zi pornesc pe drumul care îi duce spre îndeplinirea altui obiectiv. Întotdeauna acest “mai mult” se traduce în plan material. Se vrea o casă mai mare, o maşină mai scumpă, haine mai scumpe, încă o casă, încă o maşină. Muncesc enorm şi suferă pentru că nu au timp să se bucure nici măcar de casa în care locuiesc, căci se întâmplă ca uneori să fie mai mare decât nevoile pe care le au.

În plus, toate dorinţele astea de a avea mereu mai mult vin la pachet cu stres, supărare, nervi, deci cu boli care mai toate rămân, spre deosebire de probleme, care toate trec. E bine că, uneori, când am obţinut ce ne doream cândva, să ne mai şi mulţumim cu ce avem şi să ne bucurăm de ele. Şi, apoi, dacă arde focul dorinţei în noi, să mutăm acest “mai mult” în plan interior. Căci atunci când începi să lucrezi cu tine. S-ar putea să vezi că, de fapt, ţi-ai pierdut timpul investind într-un exterior care n-a făcut decât să îţi hrănească orgoliul, nu şi sufletul.

Şi mai vreau să spun doar atât… Nu e greşit să vrei să ai, căci, printre altele, dorinţa e motorul economiei. Însă important e ce preţ eşti dispus să plăteşti pentru a obţine ceea ce îţi doreşti. Dacă merită, go for it! Dar dacă e peste posibilităţile tale, chiar are rost să îţi distrugi sănătatea doar pentru că vecinul sau prietenul tău au mai mult? Fiecare are locul său sub soare, deloc prin întâmplare", a scris Octavia Geamănu pe Facebook.

"Nu gătesc, avem pe cineva care vine și o face". Bucătăria Octaviei Geamănu miroase a parfum: Soțul meu m-a educat în direcția asta. "Iubirea mea, arăți prea bine ca să gătești!"

Recent Octavia Geamănu a recunoscut că nu gătește acasă și că a angajat pe cineva să facă asta, "spre bucuria" soțului ei.

“Nu gătesc, avem pe cineva care vine și ne gătește sau comandăm cel mai des. Nu îmi place să gătesc deloc și nu are rost. Partea bună în toată povestea asta cu gătitul este că soțul meu m-a educat în direcția asta. La început, am avut și eu diverse tentative, am ars oale și mi-a zis: “Iubirea mea, arăți prea bine ca să gătești! Deci bucătăria nu e pentru tine". Și la mine în bucătărie miroase a bețișoare parfumate”, a declarat, pentru unica.ro, Octavia Geamănu.

“Îmi place totuși să fac prăjituri. Foarte des fac prăjituri, îmi place la nebunie. Mă pricep să fac orice rețetă, fac de drag și de plăcere deserturi, dar le dau prin cartier vecinilor, îi invit la noi. Nu le mănânc, doar îmi place să le fac. Îmi place ideea de a-mi petrece timpul cu Andrei în bucătărie și de a face ceva cu el, adică să îi fac totuși cunoștință cu bucătăria, că la un moment dat se va muta și el singur”, a mai spus vedeta.

Octavia Geamănu a povestit, recent, o experiență proprie trăită în perioada școlii și a lansat un îndemn pentru părinți.

"Când eram în clasa a VIII-a, m-au trimis părinţii la pregătire la matematică. La şcoală rar luăm 9 la materia asta. Mai mereu 7 şi 8. Când am ajuns la pregătire, în grupa mai erau 3 elevi, între ei şi 2 olimpici. Nivelul meu s-a dovedit la primele ore ceva spre minus infinit. Muream de ruşine. Nu înţelegeam nimic şi nici de ce nu mă muta profesorul în altă grupă pentru nivelul meu. Mă duceam acasă şi refăceam exerciţiile ore întregi, până mi se forma o bătătură pe degetul mijlociu din cauza pixului". Citește mai departe>>

