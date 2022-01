Oana Lis speră să devină mamă în 2022. "E de doi ani depus dosarul de adopție. O să-l fac pe Viorel tătic"

Oana Lis speră că anul 2022 să fie cel în care va deveni mamă pentru prima dată. Ea a depus acte în calitate de părinte adoptator în urmă cu ceva vreme, dar încă așteaptă "un telefon magic".

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la ProTV, Oana Lis, în vârstă de 42 de ani, a declarat că "am depus un dosar de adopție și simt că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic."

"Eu am depus în București și e foarte complicat, că aici nu sunt așa mulți ca în zonele rurale. Eu sunt părinte adoptator, dar nu am copilul. E de doi ani depus dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic, bunic. Am foarte multă iubire de oferit.", a explicat Oana Lis.

Până când visul ei va deveni realitate, Oana Lis se gândește la cum va fi. "O să râdem împreună, o să construim împreună.", a mai spus Oana Lis, menționând că "sunt o persoană care o să iubească foarte mult copilul."

Soția fostului primar al Capitalei a precizat că își dorește un copil mic.

În 2021, Oana și Viorel Lis au ajuns în spital cu Covid-19

Anul trecut, Oana Lis și soțul ei, Viorel, au ajuns la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, infectați cu noul coronavirus. Cei doi au avut o formă medie a bolii.

"Suntem acasă, este incredibil! Viorel doarme acum și vreau să se recupereze. E o minune că am trecut de pragul critic și am ajuns din nou acasă. Viorel are 78 de ani și multe probleme de sănătate. Deja începuse să îi atace plămânii. O formă medie am avut amândoi.", spunea Oana Lis atunci, în cadrul emisiunii „La Măruță” de la ProTV.

Soții Lis erau vaccinați împotriva noului coronavirus când s-au infectat. Dacă nu ar fi avut încredere în medici, consecințele ar fi fost mult mai grave, preciza Oana Lis.

"Fiecare zi a fost diferită…Viorel și-a amenajat locul de veci pentru că nu știa dacă mai trece peste perioada asta. Noi suntem vaccinați! Asta ne-a salvat de forma gravă. Eu am încredere în medici și nici nu puteam să am eu grijă de el. Am leșinat pe stradă, am vomitat, nu mai aveam voce.", mai spunea Oana Lis.

Citește continuarea articolului AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News