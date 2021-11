Oana și Viorel Lis au fost externați după experiența Covid-19. „El deja își aranjase locul de veci”

Oana Lis a oferit primele declarații după ce ea și soțul ei, Viorel, au fost externați din Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Cei doi au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 și au avut o formă medie a bolii. Acum se află în locuința lor și se simt bine.

„Suntem acasă, este incredibil! Viorel doarme acum și vreau să se recupereze. E o minune că am trecut de pragul critic și am ajuns din nou acasă. Viorel are 78 de ani și multe probleme de sănătate. Deja începuse să îi atace plămânii. O formă medie am avut amândoi.”, a declarat Oana Lis în cadrul emisiunii „La Măruță” de la ProTV.

Soții Lis erau vaccinați împotriva noului coronavirus când s-au infectat. Dacă nu ar fi avut încredere în medici, consecințele ar fi fost mult mai grave, a spus Oana Lis.

„Viorel și-a amenajat locul de veci pentru că nu știa dacă mai trece peste perioada asta”

„Fiecare zi a fost diferită…Viorel și-a amenajat locul de veci pentru că nu știa dacă mai trece peste perioada asta. Noi suntem vaccinați! Asta ne-a salvat de forma gravă. Eu am încredere în medici și nici nu puteam să am eu grijă de el. Am leșinat pe stradă, am vomitat, nu mai aveam voce.”, a mai spus Oana Lis.

„Am tras mașina pe dreapta atunci. Eu am stat 9 zile în spital și Viorel 10 zile. Eu în momentul ăsta sunt negativă, dar trebuie să respectăm legea și carantina. Mulțumesc medicilor și asistentelor pentru tot. Îți spun sincer că au fost simptome foarte ciudate. Am chemat salvarea de trei ori înainte să ajungem la spital. Viorel a ajuns greu la spital, cu tensiune 20 și în cărucior cu rotile. Nu am crezut că o să ne revenim…”, a adăugat ea, potrivit VIVA!.

În luna octombrie, Viorel Lis spunea că nu se mai poate deplasa singur

"Eu nu mai pot să merg bine, amețesc. Am probleme cu pareza, amețesc, n-am echilibru, merg cu cadrul, ca să mă ridic trebuie să mă ajute Oana. Ajung și la baie foarte greu, nu mai pot să fac aproape nimic, trebuie sa ma țin de toți pereții, mi-e foarte greu. Am căzut de vreo trei ori la scara de la intrare", declara Viorel Lis în luna octombrie a.c., în cadrul unei emisiuni TV.