O universitate le impunea studentelor teste de sarcină înainte de examene

O universitate din Uganda a retras o cerință pentru studenții care studiază pentru a deveni asistente sau moașe, care le cerea să facă un test de sarcină înainte de a susține examenele, după ce s-au confruntat cu reacții vehemente. Universitatea Internațională Kampala a emis o notificare marți în care transmite că studenții ”ar trebui să meargă la KIU-TH pentru un test de sarcină, la care se aplică o taxă de 5000 UGX plătită biroului de conturi al spitalului”.

„În caz contrar, nu veți participa la examenele UNMEB (Consiliul de examinare a asistentelor medicale și moașelor din Uganda)”, mai scrie în anunț.

Taxa de 5.000 de șilingi ugandezi reprezintă aproximativ 1,33 de dolari.

