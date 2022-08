O profesoară căsătorită, care a dansat în club și s-a sărutat cu un elev, a fost... mustrată. Le-a spus celorlalți elevi să se ducă naibii

Unei profesoare din Scoția, care s-a sărutat și a dansat într-un mod nepotrivit cu un elev într-un club de noapte, i s-a permis să se întoarcă la catedră. Ashley McConnell a primit o mustrare din partea Consiliului General de Predare din Scoția (GTCS) astăzi.

Profesoara de fizică s-a luptat de săptămâni întregi pentru a-și păstra locul de muncă după ce a fost lansată o investigație cu privire la comportamentul ei legat de un adolescent la clubul de noapte Skinandi din Thurso, Caithness, în martie 2018, scrie The Sun. S-a descoperit că femeia căsătorită a sărutat un elev de liceu, Thurso, de 17 ani, la clubul de noapte și a dansat cu el într-o manieră nepotrivită relației dintre ei.

A izbucnit în lacrimi la audiere

Ea s-a ținut, de asemenea, de mână cu adolescentul și le-a spus altor elevi care erau la același club să ”se ducă naibii” după ce i-au pus la îndoială comportamentul inadecvat. McConnell, care avea 30 de ani la acea vreme, a recunoscut în comisia GTCS luna trecută că a băut o cantitate excesivă de alcool în noaptea în cauză și nu și-a amintit totul. Ea a izbucnit în lacrimi când a depus mărturie și a recunoscut că își amintește că stătea în fața elevului.

După ce au fost audiate șapte zile de probe, GTCS a decis că McConnell va avea voie să se întoarcă în sala de clasă și i-a emis o mustrare.

Comisia a motivat: ”Comisia a considerat că o combinație de factori i-au influențat comportamentul în acea seară. Victima a fost convinsă că comportamentul profesorului a fost în afara caracterului și că nu a fost nici prădător, nici premeditat în intenție. GTCS a constatat că nu există suficiente dovezi pentru a dovedi acuzațiile conform cărora McConnell, profesoara, a atins elevul în partea inferioară sau în zona inghinală.

A scăpat cu o ”mustrare”

„Completul a remarcat că profesoara a recunoscut unele dintre conduitele dovedite și că a reflectat și a luat măsuri ample pentru a remedia. Completul a considerat, de asemenea, că o mustrare ar satisface interesul public în circumstanțele particulare ale cazului. O mustrare a indicat în mod corespunzător gravitatea comportamentului față de profesie și public și ar menține astfel încrederea publicului în profesori și în profesia în cauză. Completul a concluzionat că mustrarea ar trebui impusă timp de nouă luni”.

Depunând mărturie la audierea de luna trecută, McConnell, cunoscută și sub numele de Ashley Swanson, a declarat: „Îmi amintesc de elevul A. care stătea în fața mea și îmi amintesc că am petrecut o parte din noapte cu o fostă elevă. Probabil trecuseră vreo trei ani de când le-am predat. L-am recunoscut”, a spus profesoara în cadrul mărturiilor depuse în fața comisiei de anchetă.

Raluca Bădulescu, profesoară de limba română la liceul Mihai Viteazul

Primul job a fost de profesoară de limba română, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârstă cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe. Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză. Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient sa spună ca lipsesc'', a povestit Raluca Bădulescu.

