O profesoară din SUA și-a pus elevii să jure loialitate steagului LGBT, nu drapelului național / VIDEO

Într-un videoclip postat pe TikTok, o tânără profesoară de engleză la un liceu din California împărtășește modul în care le-a spus elevilor ei că nu trebuie să facă un jurământ tradițional de loialitate față de drapelul SUA dacă nu doresc și, potrivit ei, va fi mult mai bine dacă își vor încredința loialitatea steagului LGBT.

Kristin Pitzen, profesoară de engleză la liceul Back Bay din California, spune în videoclip că elevii ei vor face un angajament tradițional de credință față de steagul american, care este o parte standard a diferitelor zile școlare și ceremonii din școlile din întreaga țară.

„Clasa mea a decis să stea în picioare, dar să nu spună jurământul de loialitate față de drapelul SUA. Și este în regulă ”, spune profesoara.

Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln