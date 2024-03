Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), sub conducerea președintelui Aurelian Pavelescu, și Partidul România Puternică (PRP), sub comanda președintelui Gabriel Marin, au stabilit un parteneriat politic strategic, cu scopul de a forma o alianță politică puternică, orientată către suveranism, conservatorism și valorile naționale.

Această alianță reprezintă o forță distinctă pe scena politică românească, reunind principiile ideologice ale PNȚCD, cel mai longeviv partid politic din istoria României, cu viziunea modernă și pragmatică a PRP, o entitate politică emergentă, cu rădăcini puternice în sfera antreprenorială și în contextul economic actual al țării. Reamintim că din 7 iunie 2021, PNȚCD este membru al Grupului Suveraniștilor Europeni.



Președintele executiv al Partidului România Puternică, doctorul în economie Gabriel Marin, a vorbit despre noua fuziune în platoul DC News:

"Am avut aseară o ceremonie în care am semnat documentele de naștere ale Alianței România Puternică care e formată din cele două partide - Partidul România Puternică (PRP) și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD). În puzderia de partide care apar în fiecare zi am încercat să valorificăm tradiția PNȚCD-ului. Vorbim de un partid istoric, un partid care a fost extrem de important pentru România la un moment dat și, evident, să preluăm și noi, împreună cu ei, o parte din această "avere" istorică, reputația unui partid istoric. Cred că e o idee bună și mai cred că asta ar putea deja să ne dea o doză de respectabilitate, cel puțin pe anumite zone de electorat" a spus Gabriel Marin.

Alianța PRP-PNȚCD va participa atât la alegerile locale cât și la europarlamentare.

