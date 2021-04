O mamă a fost răpusă de cancer, după ce boala a revenit. Medicii credeau că sunt semnele menopauzei premature

O tânără de 27 de ani, mamă a patru copii, a fost răpusă de cancer. Era convinsă că a învins boala și, mai mult, medicii din Marea Britanie credeau că are simptomele menopauzei premature.

Lizzy Evans, în vârstă de 27 de ani, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin la scurt timp după ce a aflat că este însărcinată cu al patrulea copil. Tânăra a fost nevoită să nască mai devreme cu opt săptămâni pentru a-şi putea începe tratamentul.

În mai 2020, tânăra din Bagillt, Flintshire a aflat de la medici că a învins boala.

Câteva luni mai târziu însă, Lizzy Evans a început să simtă în tot corpul dureri musculare cronice. A mers din nou la medic și i s-a spus că ar fi vorba despre menopauza timpurie provocată de tratamentul pe care l-a urmat când se lupta cu cancerul de col uterin, scrie Daily Star.

În cele din urmă, Lizzy Evans a fost transportată de urgență la spital din cauza durerilor. Astfel a aflat că boala s-a întors și s-a răspândit în plămâni, coloană și creier. Tânăra era în stadiu terminal.

„Să aflu că am cancer pentru prima dată a fost un şoc masiv, apoi după ce mi-au spus că am învins boala am crezut că putem merge mai departe cu viaţa noastră, că ne putem întoarce la normal; când mi-au spus că s-a întors cancerul... atunci a fost teribil.”, povestea tânăra înainte să se stingă din viață.

Familia a început, alături de ea, o campanie de strângere de fonduri. Lizzy Evans s-a căsătorit cu partenerul ei și a sperat să fie admisă într-un studiu clinic care i-ar mai fi oferit o șansă, dar nu era eligibilă.

Tânăra a murit înconjurată de familie, pe 31 martie 2021.