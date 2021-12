O.J. Simpson este un om liber. A ieșit mai devreme pentru bună purtare

O.J. Simpson este considerat un om liber, după ce a primit o eliberare condiționată anticipată săptămâna trecută, potrivit unui comunicat al Departamentului de Siguranță Publică din Nevada, citat de CNN. Simpson a fost eliberat sub control judiciar în 2017, executând atunci o pedeapsă pentru răpire în Las Vegas și un jaf armat în 2007.

Procesul de eliberare este programat să se încheie pe 9 februarie.

O.J. Simpson is a free man. A Nevada State Police spokeswoman said the 74-year-old former football star and actor, acquitted California murder defendant and convicted Las Vegas armed robber was discharged from parole effective Dec. 1. https://t.co/fBwrORczMc