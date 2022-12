O fetiță de 9 ani a găsit un dinte de urs de acum 700.000 de ani. „Arheologii caută și 20 de ani și nu găsesc așa ceva”

O vânătoare de fosile în vârstă de doar 9 ani a descoperit un dinte de urs vechi de 700.000 de ani pe o plajă din Marea Britanie. Londoneza Etta spune că este „entuziasmată” de reușită fiindcă s-ar putea să fie „o descoperire uriașă în domeniul istoriei”, conform BBC.

Etta se plimba în iulie pe plajă când a găsit „o bucată de lemn fosilizat” în Norfolk. „Mă uitam pe jos și am văzut-o. Am crezut că este o bucată de lemn fosilizat și am pus-o în buzunar. Când ne-am întors la mașină i-am arătat-o unui expert în fosile și aceasta a căzut de pe scaun când a văzut-o”, a povestit micuța britanică.

„Ea mi-a zis atunci că oamenii caută și 20 de ani și nu găsesc ceva așa bun. Apoi mi-a zis că era vorba despre un dinte de urs”, a adăugat ea.

Întreaga familie este pasionată de fosile

Etta și surorile sale de 5 și 7 ani au devenit pasionate de fosile după ce au participat la un curs de căutat fosile în Norfolk la începutul anului 2022, a explicat mama lor, Thea Ferner. Etta a împrumutat dintele, care are cam 9 centimetri lungime, lui David Waterhouse de la muzeul din Norfolk, după ce s-au întâlnit la un eveniment de identificare.

„Este prima oară în cei 16 ani de muncă aici în care găsim un canin întreg de urs”, a spus el. „De obicei găsim multe fosile de căprioare, de exemplu, dar pe măsură ce urci pe lanțul trofic găsești tot mai puține carnivore precum ursul”.

