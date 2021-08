O cântăreață a căzut pe scenă în timpul concertului, la Botoșani - VIDEO

O cântăreață a căzut pe scenă în timpul unui concert, la Botoșani. Incidentul grav a avut loc în timpul unui festival, transmite Realitatea Plus.

Solista unei trupe prezente a căzut pe scenă, chiar în timpul actului artistic. Tânăra artistă purta o pereche de tocuri înalte din cauza cărora s-a dezechilibrat și a căzut pe spate. S-a lovit atât de tare încât nu s-a mai putut ridica. A rămas întinsă la pământ până când i-au sărit colegii în ajutor. Ceilalți membri ai trupei Los Anonimos au dus-o în brațe până la echipajul de paramedici aflați la fața locului. Cântăreața a primit îngrijiri medicale și în cele din urmă, spectacolul a continuat, iar tânăra a revenit pe scenă și a cântat stând jos, încălțată cu pantofi sport. Urmează să se stabilească dacă scena a fost asamblată prost și a dus la acest accident sau pantofii înalți ai femeii au fost de vină.

Și Jennifer Lopez a căzut pe scenă

Jennifer Lopez s-a împiedicat și a căzut pe scenă în timpul unui concert pe care l-a susținut în Las Vegas, în 2018. Vedeta s-a prăbușit în fața fanilor săi și s-a ridicat, cu ajutorul celor din public, precum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dând dovadă de profesionalism, vedeta a continuat show-ul fără nicio problemă.

„Ai fost absolut incredibilă în această seară! Nu am vrut să te deranjez în acel moment. Vreau să-ţi spun cât de mult mai inspirat la concert! Nu m-am simţit atât de liberă toată viaţa mea.”, i-au spus fanii vedetei.

Lidia Buble a leșinat în timpul concertului

Lidia Buble a leșinat în timpul concertului, iar Pepe și Dorian Popa au căzut de pe scenă. Aceștia au povestit în urmă cu câțiva ani, când erau jurați ai show-ului “Next Star”, despre aceste incidente.

“Eram la Premiile MTV România, în 2004 cred, și tocmai primisem un premiu. În scenă era o gaură, nu mai știu cine o făcuse înaintea mea, cred că un artist de afară, dar nu mă anunțase nimeni de existența ei. Și, în timp ce cântam, am căzut sub scenă, frate. O jumătate de piesă am cântat de sub scenă.”, a povestit Pepe.

"Eu am căzut pe spate, la Bacău”, a spus Dorian.

“Eu am leșinat pe scenă, acum doi ani, într-o vară. Era foarte, foarte cald și, la ultima piesă, pur și simplu am căzut din picioare. Nici n-am realizat ce s-a întâmplat, m-am trezit în culise.”, a mărturisit Lidia.

“Altă dată m-am grăbit să ajung la scenă, am sărit un gard și mi s-au rupt pantalonii între picioare. Așa am cântat.”, a spus Pepe, amuzat.