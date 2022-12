Gheorghe Cârciu, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), susține că numărul românilor plecați peste hotarele țării raportat de către autoritățile române nu ar fi, de fapt, cel real. Gheorghe Cârciu susține că diaspora românească ar fi mult mai mare și că cifrele raportate se apropie de realitate doar în anumite țări precum Spania și Germania.

"Trebuie să spun că suntem departe de a ne bate cu pumnul în piept să spunem că am sprijinit educația și cultura, pentru că, dacă facem un calcul și numărăm, avem aproximativ 8 milioane de români în afara granițelor. Am spus adineauri 5,7 milioane în afara granițelor României în 2020 - este cifra oficială pe care o deține Ministerul Afacerilor Externe, fără comunități istorice. Și o să vă dau un singur exemplu, l-am dat de fiecare dată și voi continua să îl dau. În Franța, numărăm 106.000 de români, acolo unde avem aproape un milion. Acești 106.000 fac parte din cifra oficială - 5,7 milioane - și, de fapt, sunt aproape un milion. Și dacă sunt 600.000, am cuantificat doar 100.000. Până la 600, mai sunt 500 de mii, deci cifra pe care o invocăm - cei 5,7 milioane de români, fără comunități istorice, ce numim în jurul granițelor României", a spus Gheorghe Cârciu, secretar de stat al DRP, într-un interviu pentru DC NEWS.

Câți români mai sunt în țară

"Dar câți români mai suntem în țară?", a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

"20 de milioane, așa ne spune institutul de cuantificare al românilor. Și eu cred că suntem, dar de ce nu am putea fi 20 de milioane de români în interiorul granițelor și 12 sau 15 în total în afara granițelor? Unde scrie că nu suntem 30 de milioane de români pe glob? Noi trebuie să fim realiști, statul român este dator cetățeanului român să știe unde trăiesc și câți cetățeni are.

Deci trebuie să acceptăm că, dacă am avut 5,7 milioane în decembrie 2020, numărul lor a crescut în 2021. Avem alte cifre care ne demonstrează că a crescut în 2021. Și v-am dat o singură speță - Franța - și cu siguranță nu este singura. În Austria - 150.000. Aproximările sunt de 300.000. De cifre reale am putea să ne apropiem în Spania și Germania. În Marea Britanie, avem cel puțin 300-400 de mii în plus față de cei 880.000 pe care îi avem raportați", a mai spus Gheorghe Cârciu.

