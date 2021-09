"Nu mă plăcea absolut nimeni". Bianca Rus, probleme după ce a slăbit 70 de kilograme: Nu îmi mai place mâncarea

"Nu îmi mai place mâncarea"

"Nu mai am pofte de absolut nimic, nu îmi mai place mâncarea, tot ce îmi plăcea înainte, sarmale, ciorbica, deserturi, înghețată, prăjiturele, absolut tot, tot îmi plăcea. Eram o mâncăcioasă din cale afară! Și pofticioasă și amestecam mâncărurile. Acum nu. Sunt foarte selectivă, nu îmi place orice și prefer să nu mănânc, decât să mănânc ceva banal. Eu acum sunt nevoită să mănânc carne roșie, să beau foarte multe sucuri roșii, să mănânc salate și tot ceea ce conține fier adică să mă îmi urc puțin fierul pentru că hemoglobina mea L este 7, adică foarte mică și doar prin aceste mâncăruri pot să devin din nou sănătoasă tun, cum eram înainte", a spus Bianca Rus pentru ciao.ro.

"Nu îmi este dor de mâncare, nu vreau să mai vorbesc de mâncare. De exemplu, dacă mă duc la restaurant îmi place enorm să comand, exact cum comandam înainte. Îmi iau 10 feluri de mâncare dar nu pot să le mănânc. Iar când mă gândesc că am avut 115 kile, mă sperie teribil și îmi refuz, adică nici nu mai am plăcerea de dinainte să mă duc la restaurante", a mai spus vedeta.

"Nu mă plăcea absolut nimeni"

"Eu am fost dată la o parte din societate din cauza kilogramelor pentru că nu mă plăcea absolut nimeni și nu eram o imagine tocmai ok pentru un brand de haine, pe lângă faptul că nu îmi erau bune, nici nu dădeam eu foarte bine. Am încercat, cât am fost plinuță, să fac reclamă la niște încălțări, dar când am văzut că piciorul meu e foarte gras, mă strânge bareta, nu arăta tocmai ok, am renunțat eu singură, nu a trebuit să-mi spună nimeni "oprește-te!", a spus Biana Rus.

Cum a slăbit Bianca Rus

În urmă cu peste 3 ani, Bianca Rus a făcut operație de micșorare a stomacului pentru a scăpa de kilogramele în plus.

"Am făcut operație de micșorare a stomacului. Am eliminat toate alimentele nesănătoase și care îngrașă din meniu. Mănânc de trei ori pe zi, dar în cantitate mică. Nu mănânc niciodată cartofi cu carne sau orez cu carne", a declarat Bianca Rus pentru VIVA!.

Și se pare că s-a ținut de cuvânt. După operație, vedeta a reușit să mențină un stil de viață sănătos, incluzând și sportul.