"Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară". Anamaria Prodan, replică pentru Gheorghe Turda: Îi trebuie mulți ani să calculeze cât a câștigat mama

În contextul acuzațiilor legate de avere dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, Gheorghe Turda a afirmat că Ionela Prodan nu avea cum să câștige un milion de euro doar din muzică.

"Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu. Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele, iar la înmormântarea soțul ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a declarat Gheorghe Turda, invitat la podcastul lui Cătălin Măruță.

"Ionela Prodan a fost unică. Să ia exemplu de la ea"

"Domnul Turda este un artist foarte bun, numai că Ionela Prodan a fost o legendă, iar personalitatea ei a copleșit pe toată lumea. Ionela Prodan a fost artist și femeie de afaceri. Dacă Domnul Turda socotește cât a putut să câștige mama mea în viața ei… nu mai are timp de altceva, căci îi trebuiesc prea mulți ani să socotească. Si să adune. El trebuie să știe doar atât: Ionela Prodan a fost unică și va dăinui peste secole. Atât. În rest, îi urez sănătate și să cânte ani, să strângă mulți bani și să ia exemplu de la mama mea", a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru click.ro.

