Novak Djokovic s-a calificat în finala Roland Garros

Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Roland Garros, după ce l-a învins în semifinală pe Carlos Alcaraz cu 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Deși Djokovic a câștigat primul set, adversarul său iberic a revenit în setul al doilea, conform Eurosport.

Djokovic s-a impus în următoarele două seturi, când Alcaraz a acuzat dureri musculare și a solicitat îngrijiri medicale. Acesta nu putea cere intervenția medicului decât la pauza de după game-ul 3 și a decis să renunțe la game-ul în care urma să servească pentru a putea fi îngrijit. Djokovic a făcut un break fără să joace.

Ulterior, Alcaraz a reușit să mai câștige doar un singur game.

Ce a spus Djokovic despre adversarul său?

După meci, Nole a avut cuvinte de apreciere față de adversarul său și și-a exprimat tristețea față de situația în care acesta s-a aflat ca urmare a crampelor musculare.

„În primul rând trebuie să spun că îmi pare rău de ghinionul lui Carlos. La acest nivel, ultimul lucru pe care îl dorești este să ai crampe, mai ales într-un moment ca acesta, semifinale de Grand Slam. Sper să se însănătoșească repede și să revină cât mai curând. I-am spus la fileu că știe cât de tânăr este și că are tot timpul și sunt sigur că va câștiga acest turneu de multe ori. Este un competitor grozav, un jucător incredibil, ne vom mai întâlni. Este un băiat foarte drăguț și merită toată susținerea și aprecierea voastră. Nu a știut ce să facă, dacă să se retragă sau să continue. Felicitări pentru spiritul de luptă și pentru faptul că a rămas în teren. Respect asta foarte mult.

Am fost la limită amândoi din punt de vedere fizic. Nu mă simțeam nici eu foarte fresh. Am mers cap la cap până la 1-1 la seturi. Din acel moment a fost un alt meci. Dar am încercat să rămân concentrat, să nu mă gândesc la ce se întâmplă în partea cealaltă de fileu. Știam că se chinuie. Respect pentru el și sper să revină cât mai repede“, a spus sârbul Novak Djokovic.

Este a șaptea oară când Novak Djokovic se califică în finala Roland Garros. Acesta a câștigat turneul în 2016 și 2021 și are ocazia să fie primul jucător din istorie care ajunge să câștige minin de 3 ori fiecare dintre cele 4 turnee de Grand Slam.

