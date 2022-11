Novak, acuzat că a condus ilegal și a făcut accident cu mașina de serviciu. Cum răspunde ministrul la acuzațiile SNST

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret anunţă că a sesizat Corpul de Control al Primului ministru şi Curtea de Conturi, solicitând verificări privind desfăşurarea activităţii Ministerului Sportului. Sindicaliştii susţin că, în data de 13.06.2021, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism, proprietate a Ministerului Sportului, condus de către ministrul Novak Carol-Eduard, iar ministerul a plătit în mod nejustificat servicii de întreţinere şi reparaţii ale autoturismului, din fonduri publice, în cuantum de 40.992,57 lei.

„Să constataţi că persoanele responsabile pentru producerea accidentului sunt Ministrul Sportului Novak Carol-Eduard şi şoferul ministerului, numitul (...), deoarece, pe de-o parte, ministrul Novak Carol-Eduard nu deţine un permis de conducere valabil pentru persoane cu handicap grav, iar autoturismul marca BMW X5 nu era adaptat în scopul conducerii de către persoanele cu handicap şi, pe de altă parte, şoferul ministerului a încredinţat autovehiculul unei persoane care nu avea dreptul de a-l conduce; Să puneţi în vedere conducerii Ministerului Sportului să procedeze la repararea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin achitarea din fonduri publice a reparaţiilor autoturismului avariat prin recuperarea tuturor sumelor înaintate de către minister de la persoanele responsabile de producerea accidentului”, sunt unele dintre solicitările formulate de sindicat în sesizările transmise Corpului de Control al premierului şi Curţii de Conturi.

Într-un comunicat dat publicităţii luni, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret susţine că „Novak comite o infracţiune de fiecare dată când se urcă la volan” şi că „Ministrul Sportului conduce ilegal maşina ministerului. Autoturismul instituţiei nu este modificat şi omologat conform Ordinul MTCT nr.2132/2005 – ANEXA Nr. 9: LISTA cu modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap”.

Sindicaliştii mai transmit că, „în urma sesizării organelor de urmărire penală a faptelor săvârşite în data de 13.06.2021 de Novak Carol-Eduard, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis dosar”.

Cum răspunde ministrul Eduard Novak

„Eu am aviz să conduc orice maşină, deci nu am nevoie de o maşină specială, maşină transformată sau permis special care nu există. Aşa conduc de 23 de ani, iar maşina pe care am condus-o, a ministerului, anul trecut, a fost una întâmplătoare, deoarece şoferul din maşină s-a simţit rău şi am preluat maşina. Eu nu am condus ilegal, am permisul de conducere valid şi atacul acesta asupra unei persoane cu dizabilitate este unul sub centură şi josnic. Dar vom proceda şi noi şi vom face toate demersurile ca persoanele care atacă în acest fel să răspundă în faţa legii”, a declarat ministrul Sportului pentru news.ro.

Întrebat dacă are cunoştinţă de existenţa vreunui dosar penal care să îl vizeze pe el, sau faptele sale, deschis la Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Eduard Novak a răspuns că nu are: „Eu nu am fost chemat niciodată de către Parchet la vreo audiere. Cu siguranţă, autorităţile competente să verifice toate informaţiile, au toată baza de date şi cine a elaborat carnetul meu, în aceşti 23 de ani şi să decidă în cauză. Eu, până acum, nu am nicio informaţie despre acest dosar.”

În ceea ce priveşte afirmaţiile sindicaliştilor care susţin că ministerul Sportului a plătit din fonduri proprii pentru plata daunelor produse în urma unui accident produs în timp ce Eduard Novak se afla la volanul maşinii ministerului, ministrul a răspuns că autovehiculul nu avea CASCO: „Cine ar fi trebuit să plătească? Aparţine de Minister, trebuie plătită de către Minister. Se întâmplă un accident de acest gen cu toată lumea, deci nu văd de ce trebuia să fie plătit de către ministru sau de către cine a făcut un astfel de accident.”

