Noi detalii despre cartea "Winds of Winter", din seria Urzeala Tronurilor: Va fi mai mare decât un dragon

Scriitorul american George R. R. Martin, autorul romanelor aflate la originea serialului TV de succes "Game of Thrones", a oferit noi detalii despre viitoarea carte din seria de romane, relatează miercuri The Independent.



În timpul unui streaming live organizat de editura sa, Random House, autorul a dezvăluit că "The Winds of Winter", a şasea carte din seria de romane fantastice "A Song of Ice and Fire", care va urma volumului "A Dance with Dragons", publicat în iulie 2011, este "gata în proporţie trei sferturi".



El a numit-o o "carte mare, mare", adăugând: "Este o carte provocatoare. Probabil va fi o carte mai mare decât oricare dintre volumele anterioare din serie".

Autorul se aşteaptă la peste 1500 pagini





"A Dance With Dragons" şi "A Storm Of Swords" sunt două dintre cele mai mari cărţi din serie, ambele de aproximativ 1.500 de pagini de manuscris", a spus el.



"Cred că aceasta va fi mai lungă decât atât până voi termina cu ea şi cred că, poate, este gata în proporţie de trei sferturi. Dar asta nu înseamnă 100% gata, aşa că trebuie să continui să lucrez la ea", a adăugat autorul.



Martin a explicat, de asemenea, că, după ce termină de scris această carte, îi va reveni editurii sarcina de a decide strategia de lansare, inclusiv dacă romanul va fi împărţit în două. "După ce voi livra această carte monstruoasă, care va fi mai mare decât un dragon, va încerca (Random House) să mă convingă s-o împart în două? Asta vom afla, dar mai întâi trebuie s-o termin, trebuie să termin totul", a spus el.



George RR Martin, în vârstă de 74 de ani, a vorbit şi despre fanii care îl presează să ofere o dată estimativă pentru lansare, afirmând: "Eu ofer ceea ce cred eu că este cea mai bună estimare şi apoi se întâmplă lucruri. Atunci toată lumea se supără că am "minţit". Nu am minţit niciodată în legătură cu aceste predicţii. Sunt cele mai bune pe care le pot face, însă cred că îmi supraestimez capacitatea de a face lucruri şi subestimez numărul întreruperilor şi al altor proiecte, al altor solicitări care îmi distrag atenţia".



Primul sezon din seria HBO "House of the Dragon", bazată pe cartea "Fire & Blood" semnată de George RR Martin, s-a încheiat recent. Autorul lucrează în prezent la dezvoltarea celei de-al doilea sezon, precum şi a altor seriale spin-off din "Game of Thrones", scrie Agerpres.

House of the Dragon, serialul cu cel mai bun debut pe o platformă de streaming

Primul episod din serialul "House of the Dragon", derivat din celebra saga TV "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), a atras aproape 10 milioane de telespectatori în faţa micilor ecrane din Statele Unite şi a realizat astfel cea mai bună lansare a unei producţii a postului HBO, precizează un comunicat publicat de grupul WarnerMedia, citat de AFP.



Fanii serialului "Game of Thrones", care s-a încheiat în urmă cu trei ani, au asistat în număr mare la lansarea noului prequel "House of the Dragon", a cărui acţiune se desfăşoară cu aproape 200 de ani înaintea evenimentelor prezentate în producţia originală.

