Noi descoperiri despre neanderthalieni. Perioada în care au dispărut ar putea fi mai veche

Fosilele de Neanderthal dintr-o peșteră din Belgia despre care se crede că aparțin ultimilor supraviețuitori ai speciei lor sunt mai vechi decât se credea odinioară, potrivit unui nou studiu. Cercetarea a apărut în Proceedings of the National Academy of Sciences și a fost realizată de o echipă din Belgia, Marea Britanie și Germania. Co-autorul principal, Thibaut Deviese, de la Universitatea din Oxford și Universitatea Aix-Marseille a declarat pentru AFP că el și colegii săi au dezvoltat o metodă mai clară de preparare a probelor, care a oferit mai multe detalii.

O nouă metodă de datare a probelor

Având deja informații despre momentul în care au dispărut cele mai apropiate rude umane, este considerat un prim pas către înțelegerea mai detaliată despre natura și capacitățile lor, precum și despre motivul pentru care au dispărut. Noua metodă se bazează tot pe datarea cu radiocarbon, considerată mult timp standardul de aur al datării arheologice, dar rafinează modul în care sunt colectate datele.

De asemenea, arheologii au datat specimene neanderthaliene din două situri belgiene suplimentare, Fonds-de-Foret și Engis, găsind vârste comparabile.

Secvențierea genetică a putut să demonstreze că un os de umăr neanderthalian datat anterior cu 28.000 de ani în urmă a fost puternic contaminat cu ADN bovin, ceea ce sugerează că osul a fost conservat cu un adeziv din oase de bovine. Astfel, pe baza informațiilor noi, perioada în care neanderthalienii au dispărut ar putea să fie anterioară celei acceptate până în prezent, precizează ScienceAlert.