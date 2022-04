Nicușor Dan răspunde. Teatrul Metropolis nu se închide și spune că Primăria închide doar „robinetul risipei”

"Dezmint categoric o ştire falsă care circulă de ieri pe Internet: Teatrul Metropolis nu se închide! Ce se închide, însă, e robinetul risipei. Sunt în această perioadă controale şi evaluări la teatrele bucureştene din subordinea PMB, inclusiv evaluări ale conducerilor. O chestiune adiacentă: e regretabil că trei dintre directorii de teatru care de-a lungul vremii au incriminat lipsa de transparenţă în evaluarea managementului nu şi-au dat acordul ca evaluările să fie publice, în format online", a scris Nicuşor Dan, sâmbătă, pe Facebook.



El a precizat că va da mai multe detalii despre acest subiect la încheierea evaluărilor.



"Am fost şi rămân susţinător al culturii, dar, în acelaşi timp, nu voi renunţa la ideea de a pune în ordine teatrele, chiar dacă asta nemulţumeşte. Aş fi preferat să nu vorbesc încă despre acest subiect, fiindcă evaluările la teatre sunt în desfăşurare, dar ştirile false trebuie combătute. Voi da mai multe detalii după încheierea evaluărilor", a adăugat edilul Capitalei, potrivit Agerpres.



Pe de altă parte, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, afirmă că a găsit o formulă de sprijin pentru proiectele de teatru independent de la Metropolis.



"Cum Teatrul Metropolis are finanţarea scăzută de la Primăria Capitalei, am găsit o altă formulă să sprijinim proiectele de teatru independent. Primăria Sectorului 2 a deschis o sesiune de depunere de proiecte culturale (de până la 150.000 de lei per proiect), care se închide pe 29 aprilie. Am discutat cu domnul director al Teatrului Metropolis (...) şi l-am rugat să pună la dispoziţia proiectelor de teatru independent un protocol de colaborare pentru toţi cei care doresc să aplice la această finanţare", a scris Mihaiu pe Facebook.

