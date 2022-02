Nicu Marcu (ASF), despre decizia momentului în cazul City Insurance: Am depus toate eforturile să aducem adevărul la suprafață și să penalizăm încălcarea legislației

Tribunalul Bucureşti a admis cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind deschiderea procedurii de faliment a City Insurance, compania de asigurări urmând să fie dizolvată.

'Admite cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi, în temeiul art.250 raportat la art.262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Societatea de Asigurare City Insurance SA. (...) În temeiul art.255 rap la art.145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele', se arată în decizia instanţei.

Nicu Marcu, președinte ASF, a fost întrebat cum comentează decizia Tribunalului București:

“Hotărârea Tribunalului confirmă, de fapt, corectitudinea deciziei de retragere a autorizației de funcționare a companiei City Insurance luată de Autoritatea de Supraveghere Financiară la finalul unei asidue activități de control. Așa cum am declarat în repetate rânduri, Autoritatea a acționat drastic în privința acestei companii care a încălcat reglementările și nu și-a respectat consumatorii. Subliniez că acțiunea de control la City a fost una extrem de laborioasă și de dificilă: Autoritatea a depus îndelungi eforturi pentru a reuși să obțină dovezile care au fundamentat toate deciziile luate de Consiliul ASF în privința City Insurance”, a spus Nicu Marcu pentru DC News.

Care trebuie să fie efectul acțiunilor ASF?

„Prin retragerea autorizației de funcționare a acestui asigurator am dorit să readucem echilibrul într-o piață afectată de practicile ilegale care au produs dezechilibre semnificative. De la numirea mea ca Președinte al Autorității am menționat, în repetate rânduri, că misiunea acestui mandat este să asigure respectarea legii de către toate companiile din toate piețele pe care le supraveghează ASF. Împreună cu echipa care a coordonat controlul la City, am depus toate eforturile să aducem adevărul la suprafață și să penalizăm încălcarea legislației”, ne-a mai declarat Nicu Marcu.

