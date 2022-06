Nicoleta Nucă, nuntă în Insula Capri: Nu-mi plac tradițiile din România. Nu înțeleg cârnații, lebărul, caltaboșul

"Nu am stabilit încă data nunții. Locul a rămas același, undeva în Italia. Facem nunta peste hotare, într-un număr extrem de restrâns, doar familia și atât. Ne-am gândit la insula Capri. Nunta pentru mine este sărbătoarea iubirii a doi oameni, nu-mi plac deloc tradițiile de aici, din România”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Click!.

"Nu va fi nimic tradițional"

"La mine la nuntă va fi un meniu foarte versatil, cel mai probabil un meniu a la carte. Vreau ca fiecare să se bucure de masa respectivă, de mâncare, să-i placă mâncarea, nu să fie nevoiți să înghită mâncarea pe care vreau eu să o mănânc. Nu-mi place chestia asta, care se practică de cele mai multe ori la nunți, unde există o alegere foarte limitată în ce privește mâncarea, adică ai voie să mănânci cele două chestii din meniu pe care ți le impune cineva. De exemplu, nu o să fie sărmăluțe, nimic tradițional! Sunt câteva preparate tradiționale românești pe care eu una nu reușesc să le înțeleg deloc. Cârnați, lebăr, caltaboș, ceva de genul acesta. O chestie din organe cu organe. Nici nu știu bine cum se numește”, a mai declarat solista.

Artista precizează că alături de ei vor merge și invitații, care vin tot din România.

”O să fie un preot baptist, protestant mai bine spus. Ambii suntem baptiști. O să meargă cu noi, bineînțeles, pastorul, cu care suntem foarte buni prieteni, ne dorim să fie acolo. O să plecăm frumos (n.r. din România) cu toată gașca. În general, toată gașca de invitați, în mare parte, o să vină de aici. Mai sunt doar părinții mei, mama mea este în Italia, tata este în Anglia, doar ei sunt de pe meleaguri străine”, a spus Nicoleta Nucă pentru Ego.ro.

"Nu vreau să am copii doar pentru că așa zice societatea"

Câte despre momentul în care va deveni mămică, aceasta a mai spus: "Nu mă simt pregătită pentru acest pas și nu vreau să am copii doar pentru că așa zice societatea. Dacă te-ai căsătorit, vezi Doamne, pac, trebuie să faci și copilul. Nu, trebuie să simțim ambii că este momentul potrivit și că suntem pregătiți din punct de vedere psihic și emoțional pentru a da viață unui copil. Cred că este foarte simplu să faci un copil, dar, ulterior, vine treaba complicată. Trebuie să îi oferi o educație pe măsură, posibilități pe măsură, iubire necondiționată. În momentul de față cred că ambii nu suntem suficient de maturi sau dispuși să ne împărțim iubirea pe care o purtăm unul celuilalt și cu o altă ființă. Cu siguranță, acest lucru o să vină la momentul potrivit și sunt sigură că o să fim părinți foarte buni."

"În Moldova am devenit cunoscută după ce am avut succes în România”

În urmă cu patru ani, vedeta, originară din Republica Moldova, recunoaștea că susccesul din România a făcut-o cunoscută și e meleagurile ei natale.

"Am devenit cunoscută în Republica Moldova după ce am apărut la X Factor România. Până atunci nu mă cunoștea prea multă lume deoarece nu am stat foarte multă vreme în țară. Am plecat în Italia și de-aici am ajuns în România. Îmi iubesc fanii din țara mea de adopție și din Moldova în egală măsură, așa că indiferent ce voi lansa în viitor, va fi pentru toți cei care îmi apreciază munca indiferent de țara din care provin”, a spus Nicoleta.

