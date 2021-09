Nicole Cherry, fotografie emoționantă: Prima noastră poza împreună. Sunt cea mai fericită!

Nicole Cherry a lansat piesa "Scrie-mi pe suflet", ocazie prin care a și făcut un anunț important. Artista este însărcinată!

Versurile și videoclipul piesei "Scrie-mi pe suflet", o transpun pe artistă într-o poveste de dragoste ca în filme. În imagini apare și iubitul ei, Florin, alături de care anunță că așteaptă primul copil împreună.

Acum, la câteva luni de la anunț, Nicole Cherry a făcut publică prima fotografie cu burtica și cu iubitul ei.

"Prima noastră poza împreună. Nicole, Florin și fetița noastră. Sunt cea mai fericită! Prima ședință foto împreună, numele pe care îl va purta, dar și toate lucrurile și momentele frumoase pe care le simțim, le puteți descoperi în revista Viva", a scris Nicole Cherry pe pagina de Instagram, alături de fotografia emoționantă.

Nicole Cherry este însărcinată. Cine este Florin, iubitul cu opt ani mai mare

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de mai bine de trei ani și chiar dacă nu au vorbit prea mult despre relația lor, artista s-a decis să dea câteva detalii. Aceasta a declarat că se știau încă de când aceasta avea 16 ani.

"Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tata și cumva mă știa și pe mine.

Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza. El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui", a declarat Nicole Cherry, în direct la Acces Direct.

Cu ce se ocupă iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa deține o afacere pe care se concentrează foarte mult, însă își găsește mereu timp să petreacă cu iubita lui.

"Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent", a spus ea pentru viva.ro.

"Suntem foarte aproape de momentul în care ne vom întâlni cu micuța noastră cireșică. Și pot să vă spun că abia aștept să o cunoaștem, să o simțim, să ne bucurăm împreună, să ieșim la plimbare… Mă simt foarte bine, mă ocup de muzică, înregistrez melodii în limba spaniolă, urmează să filmez câteva clipuri, iar în iunie am lansat o melodie în limba română – „Scrie-mi pe suflet – care a ajuns în Top 10.

În videoclipul piesei, am dezvăluit că sunt însărcinată și am avut emoții foarte mari, pentru că am păstrat secretă trei luni această veste; purtam mereu haine largi și nu ieșeam foarte mult. Dar totuși nu pot să zic că mă ascundeam sau că fugeam de lume. Deci pot să spun că cele două trimestre au trecut foarte ușor. Am făcut multe lucruri: mi-am continuat programul de dinainte de sarcină, am lucrat la colecțiile Ylla, brandul meu de haine, am fost la sesiuni de înregistrări, am făcut ședințe foto, am filmat clipuri, am mers în vacanță, am ieșit la restaurant. Totul s-a desfășurat în parametri normali, cum e și firesc. Mă simt excelent și mă bucur de toate lucrurile care mi se întâmplă", a spus Nicole Cherry într-un interviu pentru viva.ro.

"Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis", a mărturisit artista.