Ce nume va purta fetița lui Nicole Cherry. Artista nu a mai putut ține secret: "Mi-a apărut într-un vis"

"Suntem foarte aproape de momentul în care ne vom întâlni cu micuța noastră cireșică. Și pot să vă spun că abia aștept să o cunoaștem, să o simțim, să ne bucurăm împreună, să ieșim la plimbare… Mă simt foarte bine, mă ocup de muzică, înregistrez melodii în limba spaniolă, urmează să filmez câteva clipuri, iar în iunie am lansat o melodie în limba română – „Scrie-mi pe suflet – care a ajuns în Top 10.

În videoclipul piesei, am dezvăluit că sunt însărcinată și am avut emoții foarte mari, pentru că am păstrat secretă trei luni această veste; purtam mereu haine largi și nu ieșeam foarte mult. Dar totuși nu pot să zic că mă ascundeam sau că fugeam de lume. Deci pot să spun că cele două trimestre au trecut foarte ușor. Am făcut multe lucruri: mi-am continuat programul de dinainte de sarcină, am lucrat la colecțiile Ylla, brandul meu de haine, am fost la sesiuni de înregistrări, am făcut ședințe foto, am filmat clipuri, am mers în vacanță, am ieșit la restaurant. Totul s-a desfășurat în parametri normali, cum e și firesc. Mă simt excelent și mă bucur de toate lucrurile care mi se întâmplă", a spus Nicole Cherry într-un interviu pentru viva.ro.

"Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis", a mărturisit artista.

"Toți știau că ne dorim un copil"

La începutul lunii iunie, artista a vorbit despre sarcină, după ce a lansat un videoclip în care nu s-a mai ascuns.

"Eu o anunțasem pe mama, cumva toți știau că ne dorim un copil, când i-am anunțat că sunt însărcinată au fost foarte fericiți. Sunt însărcinată în trei luni. Când am aflat că sunt însărcinată m-am bucurat, fiind primul nu contează dacă e fetiță sau băiat, sănătos să fie copilul. Am 22 de ani, o să îmi fac un cadou de ziua mea, o să nasc cam în preajma zilei mele de naștere, o sa fie în zodia Sagetător copilul', a spus Nicole Cherry, la ProTV.