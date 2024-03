Nicolae Ciucă, alături de românii din Spania. I-a asigurat pe aceștia că în curând vor putea avea dublă cetățenie / foto

Liderul PNL Nicolae Ciucă, președintele Senatului, se află în Spania, unde s-a întâlnit cu românii din regiunea Catalonia, cărora le-a dat asigurări că depune eforturi pentru a putea obține posibilitatea ca aceștia să aibă dublă cetățenie.

„Am întâlnit astăzi români extraordinari, care locuiesc și muncesc în zona Barcelonei. Am vizitat un abator al Carniques Celra, care are jumătate dintre angajați de origine română. De altfel, compania este cel mai mare angajator de cetățeni români din regiunea Cataloniei.

Cei cu care am discutat mi-au spus că, în această fabrică modernă, au condiții bune de muncă și venituri care le permit să trimită bani acasă. Sunt mândri de calitatea muncii lor și de faptul că produsele pe care le fac aici sunt apreciate pe toate continentele.

Am discutat, totodată, problema imposibilității deținerii cetățeniei române în paralel cu cea spaniolă și i-am asigurat că acest proces - pe care l-am inițiat anul trecut cu guvernul de la Madrid - se va finaliza în acest an. Nu au fost tratative ușoare, Spania având asemenea acorduri doar cu vecinii săi Portugalia și Franța. Mă bucur nespus că, din acest an, nu vor mai fi nevoiți să renunțe la cetățenia română când o solicită pe cea spaniolă. Pentru cei peste un milion de români din Spania, acesta va fi un vis împlinit.“, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News