Nea Marin a găsit secretul tinereții: Ce mănâncă în fiecare zi, la ora 07:00. Ce nu mănâncă niciodată

Nea Marin, cunoscut de publicul larg din cadrul emisiunilor pe care le realizează pe Antena 1, se menține într-o formă fizică excelentă la vârsta de 64 de ani. Artistul are, în continuare, mari performanțe, când vine vorba de dans, având, de cele mai mult ori, mult mai multă energie decât au vedetele din cadrul emisiunii sale. Mai mult, pe lângă dans, Marin Barbu spune că obișnuiește să facă mișcare chiar de la primele ore ale dimineții, fie că vorbim despre înot sau mersul cu bicicleta.

”De ani de zile îmi încep diminețile făcând mișcare. La primele ore, înot sau merg cu bicicleta. În timpul liber îmi place să călătoresc, iar de când a ieșit soția la pensie, mergem împreună cu nepoții prin locurile frumoase pe unde am filmat eu. De Sărbători, am fost în Maramureș și în Bucovina”, a dezvăluit Nea Marin, potrivit viva.

Ce dietă urmează Nea Marin

Nu este întâmplător faptul că dansatorul de folclor arată atât de bine la vârsta sa. Acesta are un stil de viață extrem de ordonat și echilibrat, de la care nu se abate niciodată. Așadar, Nea Marin spune că își începe ziua cu același mic dejun întotdeauna, după care urmează prânzul și cina, toate la aceleași ore fixe, bine stabilite deja.

”Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe. Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina, de prânz se ocupă soția, iar mesele sunt întotdeauna la ore fixe. În fiecare dimineață la 7.00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13.30, iar cina la 18.30-19.00”, a mai spus el. Citește continuarea pe Spectacola.ro.

De la 122 de kilograme, cât cântărea în trecut, Dragoș Pătraru a ajuns astăzi să se bucure de cântarul care-i arată chiar mai puțin de 80 de kilograme. Ce schimbări a făcut jurnalistul? Multe! A renunțat la unele alimente, la alcool și a început să facă sport.

”Eu când îmi pun ceva în cap, mă duc orice ar fi. La început, încercările au fost proaste, eu am trecut prin toate lucrurile. Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. După ce am înțeles toate procesele, a fost mult mai ușor să înțeleg și să reușesc să-i fac și pe alții să înțeleagă și am început să slăbesc. Primele 10 kg le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul”, a mărturisit Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

