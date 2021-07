Nazare: Cîțu mi-a cerut un lucru, dar l-am refuzat

Întrebat joi seară de moderatoarea Marinela Mititelu, la Realitatea PLUS, dacă premierul Florin Cîțu i-a cerut să-l susțină în cursa pentru șefia PNL, dat fiind faptul că nu apare în celebra fotografie, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a răspuns că: 'Da, mi-a cerut.'

'Am motivat că prefer să am o atitudine neutră, prin prisma poziției pe care o ocup, de ministru de Finanțe. Cred că o astfel de conduită este foarte bună, o conduită înțeleaptă.', a adăugat Nazare.

Alexandru Nazare a mai dezvăluit la Realitatea PLUS că i-a spus lui Cîțu că 'vreau să rămân neutru și că este un mesaj foarte bun dacă păstrez neutralitatea în raport cu interesele românilor, cu imaginea PNL.'

Cererea lui Cîțu a venit 'cu o zi înainte de anunțarea candidaturii.'

Privind reacția pe care a avut-o Cîțu la 'refuzul elegant', Alexandru Nazare a menționat ulterior că: 'nu a avut nicio reacție, dar am ajuns la o solicitare de remaniere.'

Decretul privind revocarea lui Nazare din funcţia de ministru de Finanţe, publicat în Monitorul Oficial

Decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial. De asemenea, decretul privind desemnarea premierului Florin Cîţu ca ministru interimar al Finanţelor a fost publicat în Monitorul Oficial. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, cele două decrete.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că i-a transmis şefului statului cererea de revocarea a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor. Cîţu a anunţat şi că i-a transmis preşedintelui Iohannis propunerea ca interimatul la acest portofoliu să fie preluat de el.

Cîțu, despre Nazare: 'Nu a vrut să demisioneze'

'Am avut o discuţie în coaliţia de guvernare marţi seară, i-am cerut ministrului de Finanţe Alexandru Nazare să demisioneze. Acesta m-a informat că nu doreşte să demisioneze şi doreşte să fie revocat. Azi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am trimis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare. Am trimis şi cererea de numire a unui interimar, în persoana mea. P

recizez că a avut ocazia să demisioneze, a preferat să fie revocat. Toţi liderii coaliţiei au fost informaţi de marţi după-amiază. Am făcut evaluare la şase luni de zile, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanţelor', a declarat Florin Cîţu.