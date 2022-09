Lucian Georgescu, rectorul Universităţii "Dunărea de Jos Galaţi", a vorbit despre construcția celei mai mari nave de cercetare de pe apele curgătoare interioare din Europa. Nava REXDAN va dispune de nouă laboratoare moderne în care își vor desfășura activitatea cadre didactice și cercetători din Universitatea Dunărea de Jos de, precum și cercetători internaționali.

”În primul rând, noi am adaptat nava ca să meargă nu numai pe Dunăre, ci să se ducă de la Marea Neagră la Marea Nordului. Deci ea intră pe ecluzele dintre Dunăre și Man și apoi se duce pe Rin. Va monitoriza tot de la Marea Nordului până la Marea Neagră, asta înseamnă direct cam 35% din toată suprafața Uniunii Europene. Monitorizare directă, e o chestiune unică. Nava costă în jur de - acum s-a suplimentat cu vreo 3 milioane și ceva- în jur de 36-37 de milioane de lei, fără echipamente, doar nava. Și echipamentele costă vreo 12 milioane de lei. În acest moment, nu am terminat de achiziționat tot, dar la prețurile actuale eu apreciez că sunt în jur de 12-13 milioane de lei", a explicat Lucian Georgescu.

Câți oameni vor lucra pe nava REXDAN

Întrebat câți oameni vor lucra pe această navă, Lucian Georgescu a spus: "Asta este interesant și asta este o chestiune europeană la care noi ne-am angajat și asta ne-a și dat niște atuuri suplimentare. Pe navă sunt 9 laboratoare și 10 locuri permanente pentru cercetători, care vor fi deschise tuturor instituțiilor, participanților, cercetătorilor individuali la nivel european. Deci, pe rând, acolo vor veni oameni care vor avea propriul plan de cercetare, vor folosi echipamentele navei, echipajul fiind format din 5 persoane, deci 5 persoane plus 10 cercetători permanenți".

Studenții de la Universitatea "Dunărea de Jos" Galați vor putea face practică pe navă

"Studenții de la Universitatea "Dunărea de Jos" Galați vor putea să facă practică pe această navă?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Absolut. Noi avem deja două vapoare, unul trebuie să îl casăm. Studenții noștri, fie de la Nave, fie de la Piscicultură, întotdeauna au făcut drumurile cu vaporașele noastre. Zic vaporașe în comparație cu acesta mare care va fi unul adevărat, de 44 metri lungime. Ei vor putea face călătorii scurte, dar accesul pe laborator va fi doar la nivel de master, puțin și doctorat sau post-doctorat. Ei vor face ore practice atât timp cât nava va fi acostată, dar pe voiaje, mai mult cei de la doctorat.

Nava are cam 1.000 de kilometri autonomie, deci poate să meargă aproape toată Dunărea românească fără să alimenteze, are toate condițiile, are cabine pentru cercetători, cabine permanente pentru că ei nu se vor da jos decât când vor dori, în rest pot să rămână acolo. În plus, există o sală de conferințe și de seminar cu 25 de locuri, care va fi în permanență deschisă și se poate folosi și pe voiaje scurte", a explicat Lucian Georgescu.

Finanțarea construcției navei de cercetare și dotarea acesteia cu echipamente de cercetare de ultimă generație se realizează prin proiectul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea”, REXDAN, cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate. Valoarea totală a proiectului este de 91.972.096,30 lei. Nava aparține Universității Dunărea de Jos și este fabricată la Giurgiu, urmând a fi dată finalizată în martie 2023.

