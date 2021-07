Nava „Ever Given” care a blocat Canalul Suez va fi eliberată. Despăgubiri de sute de milioane

Egiptul va elibera nava de marfă care a blocat Canalul Suez în luna martie după ce s-a ajuns la un acord de despăgubiri cu proprietarii și asiguratorii gigantului vas. Conform BBC, cele două părți au spus că nava Ever Given va putea să părăsească Marele Lac Amar miercuri. Această locație se află la jumătatea canalului, iar nava se află acolo după ce a blocat calea de tranzit între Europa și Asia pentru câteva zile.

Nava de marfă de 400 metri lungime a blocat Canalul Suez la finalul lunii martie din cauza unor vânturi foarte puternice. La șase zile distanță, vasul a fost eliberat după lansarea unei operațiuni de salvare complexe ce a implicat o flotă de nave de tractare și împingere, proces în care o persoană și-a pierdut viața.

Se speculează suma de 550 milioane dolari

Chiar dacă nu au fost dezvăluite cifrele exacte ale acordului, Egiptul ceruse 550 milioane dolari despăgubiri pentru situație. Comerțul global a fost dat peste cap fiindcă sute de nave au trebuit să aștepte să treacă prin canalul de aproape 200 kilometri care conectează Marea Mediteraneeană și Mare Roșie.

UK Club, compania care a asigurat proprietarul navei, Shoei Kisen, a anunțat duminică o „soluție formală” la care s-a ajuns în relațiile cu Autoritatea Canalului Suez (SCA) privind despăgubirile. „Se pregătește eliberarea vasului și un eveniment care marchează atingerea unei înțelegeri va fi ținut la sediul autorității din Ismailia”, a transmis prin comunicat SCA.

Cererile egiptenilor erau extrem de mari la început

SCA a cerut inițial 916 milioane dolari sub formă de despăgubiri, incluzând 300 milioane dolari pentru operațiunea de recuperare și 300 milioane dolari pentru lezarea reputației Canalului Suez. Totuși, asiguratorul UK Club a respins oferta, spunând că este „extraordinar de mare” și „în mare pate fără justificare”.

Astfel, cererile egiptenilor ar fi scăzut la 550 milioane dolari, iar UK Club a venit cu o contraofertă de doar 150 milioane dolari. În timp ce deținătorii Ever Given „au recunoscut complet că Autoritatea are dreptul la o compensație pentru cererile legitime din jurul incidentului nefericit”, UK Club a adăugat că acuzele sunt exagerate. „Este important să clarificăm că chiar dacă există responsabilitate asupra vasului, navigația în canal este controlată de piloții Canalului Suez și serviciile de management al traficului”, se mai arată în comunicatul asiguratorilor.