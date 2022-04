Jens Stoltenberg: ”Finlanda și Suedia ar putea adera rapid la NATO. Sunt cei mai importanți parteneri ai noștri”

”Este decizia lor, dar dacă decid să aplice, Finlanda şi Suedia vor fi primite cu brațele deschise şi mă aştept ca procesul să se desfăşoare rapid”, a declarat Stoltenberg la Bruxelles, unde a avut joi dimineaţă o întrevedere cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit Calea Europeană.

“Finlanda și Suedia sunt cei mai apropiați parteneri ai noștri, democrații mature, membri UE cu forțe interoperabile și ani de cooperare”, a completat el, înainte de o reuniune cu Conferința Președinților din Parlamentul European, format care reunește liderii grupurilor politice din PE.

Ulterior, el a avut o convorbire telefonică cu președintele finlandez Saul Niinisto despre dezbaterile din Finlanda cu privire la aderarea țării la NATO.

Jens Stoltenberg s-a declarat convins că pot fi găsite soluţii pentru perioada interimară cuprinsă între data depunerii cererii de aderare şi cea a încheierii procesului de ratificare în parlamentele celor 30 de state membre NATO.

Rusia a anunţat că va desfăşura arme hipersonice şi nucleare în exclava sa Kaliningrad – aflată între Polonia şi Lituania – dacă Finlanda şi Suedia decid să adere la Alianţa Nord-Atlantică.

Good call with #Finland's President Sauli @niinisto. He updated me on the deliberations in #Finland on potential #NATO membership. Allies highly appreciate our very close partnership & Finland's contribution to Euro-Atlantic security. pic.twitter.com/lBESjSOtXV